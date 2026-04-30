Ryan Rich, izvršni partner Pantheon AI-a koji planira uložiti u inovacijski i podatkovni centar u Topuskom, član je obitelji koja u vlasništvu ima američku kompaniju Rich Products Corporation. Obiteljski biznis pokrenuo je 1945. osnivač kompanije Robert E. Rich stariji, koji je osmislio prvi nemliječni šlag na svijetu. Nastao je zbog nestašice mlijeka u Sjedinjenim Državama tijekom Drugog svjetskog rata. Velike količine mliječnih proizvoda slale su se naime u inozemstvo, pa je Rich počeo tražiti zamjene za kravlje mlijeko s biljnim uljem u proizvodnji preljeva za deserte. Napravio je šlag od kukuruznog sirupa, šećera i izoliranog sojinog proteina, koji je, kako se reklamirao, u hladnjaku trajao dulje od šlaga na bazi mliječnih proizvoda i mogao je ostati smrznut više od godinu dana. Ne manje važno, bio je jeftiniji.

Robert E. Rich st. rođen je 1913. u Buffalu u New Yorku, gdje je njegov otac Pal Rich imao tvornicu sladoleda. Od oca je posudio novac i 1935. godine osnovao tvrtku Wilbur Dairy Company, koju će kasnije preimenovati u Jones-Rich Milk Company. Put do zamjene mliječnih sastojaka nije tekao glatko. Mliječna industrija podigla je više tužbi nastojeći zaustaviti distribuciju njegova novog proizvoda koji se mogao i zamrzavati. Njegove sudske pobjede odigrale su, pisao je The New York Times, važnu ulogu u legitimizaciji nemliječnih proizvoda. Upornost se isplatila i postao je milijarder, a njegova tvrtka najveća obiteljska tvrtka za prehrambene proizvode u Americi.

Proizvod CoffeeRich koji je reklamirao tada popularni glumac i pjevač George Burns, dobro je prolazio na tržištu, posebno među kupcima koji su se pridržavali košer prehrane. Rich je, pisali su američki mediji, jedan od osnivača industrije smrznute hrane. "Tijekom sljedećih 75 godina utrli smo si put, bili smo pioniri u mnogim proizvodima koji su promijenili pravila igre u prehrambenoj industriji, postavljajući – i resetirajući – nove standarde uspjeha. Pogledajte gdje je započela naša povijest revolucionarnih inovacija, naš rast tijekom godina i kako nikada nismo prestali s inovacijama. Od Rich's Whip Toppinga, nazvanog čudotvornom kremom od soje još 1945., do akvizicija i međunarodnog širenja i da, kontinuiranih inovacija – od tada nismo usporili", navode u kompaniji.

Danas tvrtka prodaje svoje proizvode u više od 100 zemalja na šest kontinenata. – Priznati smo po našim kreativnim rješenjima i trendovskim inovacijama – kažu. Svako malo izbacivali su nove proizvode. Rich's je, primjerice, predstavio prvi komercijalni američki sladoled od soje, Chil-Zert, 1951. godine, a jedno od prvih vrsta vrhnja bez mliječnih proizvoda, Coffee Rich, 1960. Godine 1980. predstavio je i Freeze-Flo, proces koji omogućuje da hrana ostane mekana dok je smrznuta, a šest godine kasnije na tržište je lansiran On Top, preljev za deserte bez mliječnih proizvoda.

Nakon smrti oca 2006. tvrtku je naslijedio sin Robert mlađi, rođen 1941., poznat i kao Bob Rich. Diplomirao je na Williams Collegeu 1963. godine i nastavio školovanje na Simon Business School. U očevoj kompaniji počeo je raditi 1964. kao predsjednik novoosnovane podružnice Rich Products of Canada. Trinaest godina kasnije imenovan je predsjednikom tvrtke Rich's. On i otac bavili su se sportom, obitelj je kupila tri bejzbolska tima niže lige, od kojih je najpoznatiji Buffalo Bisons. Godine 1973. kupili su prava na preimenovanje stadiona Buffalo Billsa u Rich Stadium na 25 godina, uz ukupni trošak od 1,5 milijuna dolara. Ulagali su i u klubove izvan SAD-a.

"Bogati strani investitori nisu nepoznati po preuzimanju britanskih nogometnih klubova, ali mnogi vjerojatno ne bi očekivali da američki milijarder ulaže u Bedlington Terrierse u Northumberlandu. Klub je trenutačno na 7. mjestu u prvoj diviziji Sjeverne lige, no Bob Rich, koji je među 500 najbogatijih ljudi na svijetu, preuzeo je dio kluba", pisao je 2010. britanski BBC. Poznati su i kao filantropi. Rich je napisao nekoliko knjiga, a prihod je donirao dobrotvornim organizacijama, uključujući Zakladu za cističnu fibrozu, Klubove dječaka i djevojčica zapadnog New Yorka, Projekt Healing Waters.