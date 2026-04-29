MODERNO ROPSTVO USRED EUROPE

Čak 500 policajaca upalo u bazu misteriozne sekte: Iza zidova se odvijao pravi horor, optužbe su mučne

Ilustrativna fotografija
Pixabay
VL
Autor
Mateja Papić
29.04.2026.
u 16:55

Osumnjičenici su navodno članovi "Ahmedija religije mira i svjetla", koja se 2021. preselila u Cheshire iz Švedske i smještena je u bivšem sirotištu gdje boravi oko 150 ljudi.

Policija je izvršila pretres na tri lokacije i uhitila devet osoba u sklopu istrage o navodima o seksualnim prijestupima u koje je uključena jedna vjerska skupina. Službenici su u ožujku upozoreni na navode o prisilnom braku i modernom ropstvu, a u srijedu su proveli niz pretraga u Creweu, u grofoviji Cheshire.

Policija Cheshirea priopćila je da su u pritvoru šestorica muškaraca i tri žene američke, meksičke, talijanske, španjolske, švedske i egipatske nacionalnosti. Detektivi vjeruju da se svi prijestupi odnose na jednu ženu te da su se dogodili tijekom 2023. godine. Osumnjičenici su navodno članovi skupine „Ahmadi Religion of Peace and Light” (Ahmedija religija mira i svjetla), koja u gradu ima svoje sjedište. Više od 500 policajaca iz Cheshirea i susjednih postrojbi sudjelovalo je u operaciji koja je započela oko 8:50 ujutro. Vjerska zajednica Ahmedija, povezana s jednim ogrankom islama, smještena je u bivšem sirotištu pod nazivom Webb House u Creweu, gdje navodno živi oko 150 ljudi. Pretražena su i dva druga objekta povezana s osumnjičenicima.

"Današnja operacija rezultat je detaljne i snažne istrage o prijavama teških seksualnih prijestupa, prisilnog braka i modernog ropstva koji uključuju članove vjerske skupine pod nazivom 'Ahmedija religija mira i svjetla' u Creweu", pojasnio je glavni nadzornik Gareth Wrigley iz policije Cheshirea. "Iako su uhićeni članovi te skupine, želim naglasiti da se ne radi o istrazi protiv same religije, već o istrazi teških optužbi koje su nam prijavljene. Sve prijave o seksualnim napadima tretiramo ozbiljno i predani smo postizanju pravde. Nakon uhićenja blisko surađujemo s partnerima kako bismo pružili odgovarajuće savjete i zaštitu ostalim članovima skupine. Želim umiriti građane da nema opasnosti za širu zajednicu, a ophodnje su pojačane kako bi se osigurao mir lokalnom stanovništvu", dodao je.

Uhićenja su uslijedila nakon što je jedna žena – za koju se vjeruje da se preselila u Republiku Irsku – u ožujku iznijela optužbe o silovanju i seksualnom zlostavljanju koje se dogodilo 2023. godine dok je bila članica spomenute zajednice. Policija je navela da su istragu podržali službenici Europola, švedske policije i irske Garde. Vjerska skupina Ahmedija doselila se u Cheshire 2021. godine iz Švedske, kada su kupili Webb House. Uspostavljen je niz centara za socijalnu skrb kako bi se zbrinulo 56 djece koja su se školovala kod kuće u sklopu lokalne zajednice. Connor Naismith, laburistički zastupnik za Crewe i Nantwich, objavio je na mreži X da je „višekratno izražavao zabrinutost u vezi s ovom skupinom”.

Ključne riječi
silovanje sekta Ahmadi Religion of Peace and Light

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
18:42 29.04.2026.

a taj Cheshire je - gdje? u danskoj... finskoj... belgiji... nizozemskoj... vrhunsko nounarstvo

KL
klasiko
18:34 29.04.2026.

Jadna stvorenja budu zavedena naivnim zamislima i iluzijama o savršenom svijetu punom ljubavi i sreće koji propagiraju prevaranti i sumanuti tipovi skloni zloporabama. Ovo je dominatno svijet zla i iz njega ne možete pobjeći bilo kakvom maštovitom željom. Samo Krist spašava.

