Čak 500 policajaca upalo u bazu misteriozne sekte: Iza zidova se odvijao pravi horor, optužbe su mučne

Policija je izvršila pretres na tri lokacije i uhitila devet osoba u sklopu istrage o navodima o seksualnim prijestupima u koje je uključena jedna vjerska skupina. Službenici su u ožujku upozoreni na navode o prisilnom braku i modernom ropstvu, a u srijedu su proveli niz pretraga u Creweu, u grofoviji Cheshire.

Policija Cheshirea priopćila je da su u pritvoru šestorica muškaraca i tri žene američke, meksičke, talijanske, španjolske, švedske i egipatske nacionalnosti. Detektivi vjeruju da se svi prijestupi odnose na jednu ženu te da su se dogodili tijekom 2023. godine. Osumnjičenici su navodno članovi skupine „Ahmadi Religion of Peace and Light” (Ahmedija religija mira i svjetla), koja u gradu ima svoje sjedište. Više od 500 policajaca iz Cheshirea i susjednih postrojbi sudjelovalo je u operaciji koja je započela oko 8:50 ujutro. Vjerska zajednica Ahmedija, povezana s jednim ogrankom islama, smještena je u bivšem sirotištu pod nazivom Webb House u Creweu, gdje navodno živi oko 150 ljudi. Pretražena su i dva druga objekta povezana s osumnjičenicima.

BREAKING: We are on location outside the Crewe HQ of a non-Muslim cult group, the Ahmadi Religion of Peace and Light, which was raided by 500 police officers this morning over allegations of "serious sexual offences, forced marriage and modern slavery" reported to have taken… pic.twitter.com/UZbST54Ba5 — 5Pillars (@5Pillarsuk) April 29, 2026

"Današnja operacija rezultat je detaljne i snažne istrage o prijavama teških seksualnih prijestupa, prisilnog braka i modernog ropstva koji uključuju članove vjerske skupine pod nazivom 'Ahmedija religija mira i svjetla' u Creweu", pojasnio je glavni nadzornik Gareth Wrigley iz policije Cheshirea. "Iako su uhićeni članovi te skupine, želim naglasiti da se ne radi o istrazi protiv same religije, već o istrazi teških optužbi koje su nam prijavljene. Sve prijave o seksualnim napadima tretiramo ozbiljno i predani smo postizanju pravde. Nakon uhićenja blisko surađujemo s partnerima kako bismo pružili odgovarajuće savjete i zaštitu ostalim članovima skupine. Želim umiriti građane da nema opasnosti za širu zajednicu, a ophodnje su pojačane kako bi se osigurao mir lokalnom stanovništvu", dodao je.

Uhićenja su uslijedila nakon što je jedna žena – za koju se vjeruje da se preselila u Republiku Irsku – u ožujku iznijela optužbe o silovanju i seksualnom zlostavljanju koje se dogodilo 2023. godine dok je bila članica spomenute zajednice. Policija je navela da su istragu podržali službenici Europola, švedske policije i irske Garde. Vjerska skupina Ahmedija doselila se u Cheshire 2021. godine iz Švedske, kada su kupili Webb House. Uspostavljen je niz centara za socijalnu skrb kako bi se zbrinulo 56 djece koja su se školovala kod kuće u sklopu lokalne zajednice. Connor Naismith, laburistički zastupnik za Crewe i Nantwich, objavio je na mreži X da je „višekratno izražavao zabrinutost u vezi s ovom skupinom”.