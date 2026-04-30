FOTO Gužve gdje kod se okreneš, kilometarske kolone na Lučkom: Počeo produženi vikend
Pojačan promet uoči produženog vikenda i obilježavanja Međunarodnog praznika rada već je u četvrtak poslijepodne izazvao gužve na ključnim prometnim točkama u Zagrebu. Najizraženiji zastoji zabilježeni su na naplatnoj postaji Lučko, gdje se kolona vozila u smjeru mora formirala već u ranim poslijepodnevnim satima.
Prema podacima Hrvatskog autokluba, pojačan promet očekivao se upravo na današnji dan, 30. travnja, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče i A6 Rijeka–Zagreb, koje vode prema jadranskoj obali. Gužve su zabilježene i na autocesti A3 Bregana–Lipovac u smjeru istoka, kao i na Istarskom ipsilonu te prilazima Krčkom mostu.
S druge strane, nedjelja donosi pojačan povratak prema unutrašnjosti, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, pri čemu se izdvajaju dionice autoceste A1 između Bosiljeva i Karlovca kao potencijalna uska grla s mogućim zastojima.
Vozačima se savjetuje dodatni oprez i pravodobno informiranje o stanju na cestama, osobito zbog radova na pojedinim dionicama, uključujući zagrebačku obilaznicu te dijelove autocesta A6 i Istarskog ipsilona.
Dodatno, na snazi je i privremena zabrana prometa za teretna vozila mase iznad 7,5 tona. Ograničenja vrijede u četvrtak od 15 do 23 sata, u petak od 14 do 23 sata te u nedjelju od 12 do 23 sata, što bi trebalo barem djelomično rasteretiti najopterećenije prometnice tijekom produženog vikenda.