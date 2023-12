'Ferguson me osobno zvao zbog Modrića. Ali Luka iz više razloga nije završio u Manchester Unitedu'

Hrvatski kapetan Luka Modrić svojedobno je bio na korak do transfera u Manchester United, naš virtuoz imao je želju otići na mitski Old Trafford ali se klubovi nisu uspjeli na kraju dogovoriti. U razdoblju kada je od 2008. do 2012. godine igrao za Tottenham postao je zvijezda Premiershipa i željeli su ga mnogi velikani.

GALERIJA Modrić je zamalo završio u Manchester United

Modrićev trener iz Tottenhama, legendarni Harry Redknapp otkrio je da ga je Sir Alex Ferguson osobno zvao kako bi pokušao Hrvata dovesti u Manchester United.

-. Sjećam se da me Ferguson zvao u vezi Luke Modrića i za Paola Di Canija, ali iz više razloga nije mogao završiti te poslove - rekao je Redknapp u razgovoru za The Sun, no nije želio otkrivati više detalja.

VEZANI ČLANCI:

Također, Rio Ferdinand je nedavno pričao kako je 2012. nagovarao Modrića da potpiše za Manchester United. Istaknuo je kako je Modrić imao želju doći u crvene vragove, no klubovi se nisu dogovorili, a je pojačao madridski Real za 35 milijuna eura.