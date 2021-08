Fenomenalni Hansen izludio Španjolce i kreirao reprizu finala iz Rio de Janeira!

U finalu olimpijskog turnira rukometaša u Tokiju gledat ćemo reprizu iz Rio de Janeira, okršaj Danaca i Francuza. Prije pet godina u Rio de Janeiru su slavili Danci sa 28:26, a kako će biti u Tokiju doznat ćemo u subotu.

Aktualni olimpijski pobjednici i svjetski prvaci Danci u polufinalu su pobijedili Španjolsku 27:23, dok je Francuska identičnim rezultatom bila bolja od Egipta.

U prvih 15 minuta španjolsko - danskog okršaja gledali smo izjednačen rukomet, no Danska tada bježi na +4 (10:6) zadržavši četiri gola viška i na poluvremenu (14:10).

Sedam minuta prije kraja susreta Španjolska se uspjela približiti na gol zaostatka (21:22), a minus jedan su imali i pet minuta do kraja (22:23). No, svjetski i oliimpijski pobjednici su s dva gol u nizu pobjegli na +3 (25:22), a na koncu je zaršilo 27:23.

Dansku su do pobjede predvodili Mikkel Hansen s 12 golova i Niklas Landin s 12 obrana. Mathias Gidsel je dodao pet, a Mads Menasah četiri gola. Kod Španjolaca najefikasniji su bili Aleks Dušebajev i Adrian Figueras sa po pet golova, dok je Gonzalo Perez de Vargas imao 12 obrana.

Dancima će to biti drugo olimpijsko finale nakon što su u Rio de Janeiru bili bolji od Francuske. I ovoga puta će igrati protiv Francuske koja je pobijedila Egipat 27:23 izborivši četvrto uzastopno olimpijsko finale.

Egipćani su odlično krenuli u utakmicu i poveli 5:1, ali su Francuzi do polovice prvog poluvremena već došli do izjednačenja (7:7).

Sve do posljednjih pet minuta utakmice egipatski rukometaši su držali rezultatski priključak, da bi golovima Valentina Portea iz kontranapada te Ludovica Fabregasa s crte dvostruki olimpijski pobjednici došli do četiri pogotka prednosti (25:21) za posljednje četiri minute, koju su i zadržali do konačnih 27:23.

Francuze su do pobjede predvodili Dika Mem i Hugo Descat sa po pet pogodaka svaki, dok su po četiri gola postigli Nikola Karabatić i Nedim Remili. Briljantan je bio vratar Vincent Gerard koji je obranio 17 od 39 udaraca.

Strijelce Egipta u njihovom premijernom olimpijskom polufinalu predvodili su sa po pet pogodaka Yahia Omar i Ahmed El-Ahmar.

Francuzi su bili olimpijski pobjednici u Pekingu 2008. i Londonu 2012., a 2016. u Rio de Janeiru su u finalu poraženi od Danske.

