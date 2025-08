Zagreb složio moćan tim: Karačić i Gojun imaju svoj zadatak, prvaci napadaju Europu

Rukometaši Zagreba neočekivano su uoči početka nove sezone dobili veliko pojačanje. Dvogodišnji ugovor potpisao je Igor Karačić, igrač koji je s Vardarom dvaput osvojio Ligu prvaka, koji je nakon Skoplja igrao na vrhunskom nivou u poljskom Kielceu, te igrač koji je bio neizostavni dio hrvatske reprezentacije do ove godine kada se u 36. godini odlučio oprostiti od nacionalnog dresa. Andrija Nikolić, trener Zagreba, dobio je u Karačiću veliko pojačanje na srednjem vanjskom, ali i veliko pojačanje u svlačionici jer će se Karačića i Gojuna itekako slušati, ipak su njih dvojica najstariji dio momčadi i brendovi hrvatskog rukometa.

Mora proraditi Przytuła

Dolaskom Karačića, pojačala se konkurencija u vanjskoj liniji i sada Nikolić ima velik broj kombinacija u napadu. Naime, Karačić podjednako dobro može igrati srednjeg i lijevog vanjskog. Po potrebi čak i desnog jer je izuzetno jak u igri jedan na jedan. Ono što možda ne krasi većinu srednjih vanjskih, ima Karačić. Voli šutirati iz iznenadnih situacija i u većini slučajeva iznenadi suparničkog vratara. Zagreb sada ima u vanjskoj liniji, što se tiče lijevog i srednjeg vanjskog čak četvoricu igrača koji mogu igrati obje pozicije – Karačić, Kavčić, Gavrić i Beljavskij, jednog koji se sjajno snalazi isključivo na mjestu srednjeg vanjskog – Pavlović i jednog koji je isključivo šuter s osam, devet čak i deset metara – Przytuła. Problem je za sada desni vanjski gdje je jedino rješenje Luka Lovre Klarica. Reprezentativac Hrvatske sigurno neće moći izdržati ritam obrana – napad svih 60 minuta i tu Zagreb još uvijek traži rješenje. Kada bi ga mogao naći u jednom od tri desna krila, bilo bi super, no Glavaš, Tufegdžić i Dodić baš su samo krilni igrači.

Dobra stvar je što je u rosteru ostao Filip Glavaš. Miljenik gledatelja odlučio je ostati u Zagrebu premda je imao priličan broj ponuda, pogotovo nakon sjajnih igara u dresu reprezentacije na Svjetskom prvenstvu gdje smo bili srebrni. Najpopularniji brk hrvatskog rukometa imat će dobru podršku na krilu u liku i djelu dvojice srpskih igrača koji su došli iz Vojvodine – Tufegdžiću i Dodiću. Ostankom Glavaša Zagreb je riješio i pitanje izvođača sedmeraca. Tu je Fićo bio poprilično precizan u prošloj sezoni, zabijajući za Zagreb, ali i reprezentaciju.

Što se tiče lijevih krila, oporavio se Ćavar, naravno ne Patrik, već Davor, a umjesto Dibirova došao je još jedan Bjelorus, Sadouski. Taj tandem dovoljan je Nikoliću za sezonu pa su mladog Celegina dali na posudbu u Dugo Selo. Tamo su na posudbi završili Šprem i Franković, a Zagreb će budno pratiti kako se razvijaju pod vodstvom sjajnog mladog stručnjaka Čoline. Tko zna, možda se netko od njih brzo i vrati u Kutiju šibica.

Što se tiče kružnih napadača, tu je sve ostalo isto kao lani – Faljić, Walczak, Trivković i Topić. Puno se očekuje od Topića koji je došao pred kraj prošle sezone i nije se baš puno naigrao kod bivšeg trenera Petkovića. Faljić je dugo bio ozlijeđen i sada je potpuno zdrav i on će sigurno biti veliko pojačanje, u napadu, ali i obrani. I kad smo već kod obrane, sigurno je da će Nikolić u velikoj mjeri koristiti Jakova Gojuna koji se u 40. godini dao nagovoriti da pomogne još jednu sezonu. Njegovo iskustvo je neprocjenjivo, no sada će Nikolić morati tražiti rješenje – tko će igrati u obrani uz Gojuna jer nema više Zvonimira Srne. I upravo je odlazak Srne najbolnija točka jer takvog igrača Zagreb će teško nadomjestiti, barem ne u novoj sezoni. No, i Srna je jedne godine došao kao golobradi mladić, s posudbe iz Gorice, pa je izrastao u igrača prve postave Hrvatske i bez njega izbornik Sigurðsson jednostavno ne može.

Mandić: Čvrsto smo na zemlji

Vratarski tandem ostao je isti – Matej Mandić i Ante Grbavac. Tu je u pripomoći i mladi Matošević, sin proslavljenog vratara Valtera. Mandić je uz Kuzmanovića neizostavni dio hrvatske reprezentacije, lani je imao nepredviđenu stanku zbog sukoba s Kosom. Svi znamo kako je to završilo, a Manda je spremniji nego ikada.

– Dobro sam se odmorio. Ovo mi je nakon ne znam koliko godina bilo prvo ljeto bez reprezentativnih obveza tako da sam ga maksimalno iskoristio da napunim baterije. Veselim se dobrim pripremama i nadam se da ćemo nove igrače što prije uklopiti u svoj sustav igre. Vjerujem da se možemo dobro spremiti i imati još jednu odličnu sezonu. Imam veliko povjerenje u svoje igrače i trenera Andriju Nikolića i siguran sam da ćemo veseliti sve naše navijače i u novoj sezoni. Što se nas vratara tiče, mislim da smo dobar tandem, ali ne bih se nešto previše hvalio. Važno je da ostanemo čvrsto na zemlji i da s našim trenerom golmana Arianom Jovićem odradimo dobre pripreme kako bismo bili spremni za prave izazove koji nas nakon toga čekaju. Volio bih da naše izvedbe budu vrhunske jednom kada krene sezona i sigurno je da ćemo Toni, Ante i ja dati sve od sebe da se maksimalno dobro spremimo ne bi li tomu tako i bilo – istaknuo je Mandić.

Rezime je takav da će Zagreb dolaskom Karačića, ali i još jednog kvalitetnog desnog vanjskog, biti ozbiljan suparnik svakome u skupini Lige prvaka...