Fabio Cannavaro preuzima legendarni klub? Podbacio je u Dinamu, a sada ima još teži posao

Fabio Cannavaro (51) mogao bi postati novi trener moskovskog CSKA, izvještava nogometni insajder Nicolo Schira koji je prošlog tjedna prvi objavio interes ruskog kluba za talijanskog stručnjaka. Sada stižu nove informacije, Cannavaro je u pregovorima s CSKA-om, koji mu je ponudio dvogodišnji ugovor. Ukoliko preuzme CSKA, Cannavaro će naslijediti srpskog trenera Marka Nikolića (51), koji je nakon jedne sezone i osvajanja ruskog kupa napustio klub zbog preuzimanja atenskog AEK-a. Nikolić je tu odluku opisao kao "vjerojatno najtežu u karijeri".

Nakon Nikolićeva odlaska, predsjednik ruskog kluba Jevgenij Giner preuzeo je inicijativu i fokusirao se na Cannavara. Talijanski trener ima bogato međunarodno iskustvo, a prošle sezone vodio je Dinamo u 14 utakmica. Stigao je u siječnju s ciljem preokreta i osvajanja naslova prvaka, no zbog loših rezultata dobio je otkaz. U tom je razdoblju ostvario sedam pobjeda, dva remija i pet poraza. Spominjao se kao potencijalni budući izbornik Italije, no tu poziciju će preuzeti njegov bivši suigrač Gennaro Gattuso, nekadašnji trener Hajduka.

U slučaju da dođe do dogovora, Cannavaro bi postao prvi talijanski trener u povijesti kluba. Prošle je sezone CSKA završio na trećem mjestu sa 59 bodova, sedam manje od prvaka Krasnodara. Međutim, zbog suspenzije Uefe nakon ruske agresije na Ukrajinu koja traje od 2022., moskovski klub ne može nastupati u europskim natjecanjima, što značajno otežava njihove sportske i financijske planove.

