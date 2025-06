Modrićev oproštaj oduševio navijače. Alonsu rekao: 'To je moja životna filozofija!'

Luka Modrić bliži se oproštaju od Real Madrida. Posljednje utakmice za Kraljevski klub trebao bi odigrati na predstojećem Svjetskom klupskom prvenstvu. Međutim, ostaje pitanje koliko će mu minuta na terenu dati novi trener Xabi Alonso, piše Defensa Central. Alonso gleda prema budućnosti i nastoji izgraditi ekipu koja će dominirati u godinama koje dolaze, a igrači poput Modrića i Lucasa Vázqueza, prema navodima istog izvora, klub napuštaju u srpnju.

Ipak, između Modrića i Alonsa vlada međusobno poštovanje. Hrvatski veznjak jasno mu je dao do znanja da je spreman dati sve za momčad: “Kad me pošalješ na teren, dat ću sve od sebe da pobijedimo, to je moja životna filozofija i držat ću je se do kraja karijere.”

Modrićev profesionalizam i karakter Xabiju nisu nepoznati. Godinama su dijelili svlačionicu u Madridu, a Alonso ne skriva da prema hrvatskom kapetanu osjeća duboku naklonost i poštovanje. Ipak, kao i klub, smatra da je došao kraj jednoj velikoj eri. To, međutim, ne znači da Modrić neće dobiti priliku. Upravo suprotno, Xabi vjeruje da još uvijek može pomoći ekipi, posebno u organizaciji igre.

Iako je pred vratima četrdesete, Modrić prihvaća svoju novu, skromniju ulogu. S godinama dolazi promjena prioriteta, a hrvatski reprezentativac, koji i dalje zrači iznimnom kondicijom i profesionalizmom, ostaje važna karika zbog svog iskustva i liderskih kvaliteta. Na turniru će nositi kapetansku traku i igrati ključnu ulogu u vođenju ekipe, čak i ako ne bude starter.

Real Madrid ulazi u turnir kao jedan od glavnih favorita novog, proširenog formata Svjetskog klupskog prvenstva. Za Modrića osvajanje tog trofeja predstavljalo bi simboličan i emotivan kraj jedne veličanstvene etape karijere kao vođe momčadi u zadnjem nastupu za klub koji je obilježio njegovu nogometnu povijest.