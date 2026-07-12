Bilića 29. rujna u Sevilli čeka dvoboj s jednim od najboljih izbornika i mogućim svjetskim prvakom

Novog hrvatskog izbornika Slavena Bilića možda 29. rujna u Sevilli u Ligi nacija čeka sudar s novim svjetskim prvakom, Španjolskom, ali u svakom slučaju – dvoboj s jednim od najuspješnijih izbornika 21. stoljeća, 65-godišnjim Luisom de la Fuenteom.

Zanimljivo, taj vrsni strateg, koji sjajno predvodi furiju od 2022. godine, u klupskoj karijeri nikada nije bio trener nekog prvoligaškog kluba. Njegov najzvučniji, ali ujedno i najbolniji klupski angažman dogodio se 2011. godine kada je preuzeo Deportivo Alavés u trećem rangu španjolskog nogometa. S velikim očekivanjima i ciljem borbe za vrh, avantura je trajala svega jedanaest utakmica. Nakon remija s Amorebietom, uprava kluba uručila mu je otkaz, procijenivši da momčad ne ispunjava ciljeve i ne pokazuje znakove da će postati "moćna i referentna" tom rangu natjecanja.

Epizoda u Alavésu nije bila izoliran slučaj, već vrhunac uzorka koji se provlačio tijekom cijele njegove klupske karijere. Prije toga vodio je niželigaške klubove Portugalete i Aurrerá de Vitoria, a čak ni povratak u Athletic Bilbao, klub u kojem je kao igrač osvojio dvije titule prvaka, nije donio previše uspjeha. Vodeći njihovu rezervnu momčad, Bilbao Athletic u dva navrata nije uspio ostvariti značajniji iskorak.

Preokret u njegovoj karijeri dogodio se 2013. godine, kada se javio na natječaj kojim je španjolski nogometni savez tražio trenere za mlađe kategorije. Taj korak pokazao se sudbinskim. U strukturiranom okruženju saveza De la Fuente je napokon pronašao plodno tlo za svoje metode. Daleko od pritiska klupskih uprava mogao se posvetiti onome što radi najbolje – prepoznavanju i razvoju talenata. Uspjesi su se počeli nizati. S U-19 reprezentacijom osvojio je Europsko prvenstvo 2015. godine, da bi četiri godine poslije isto ponovio s U-21 selekcijom. Kruna tog ciklusa bila je srebrna medalja na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Kao izbornik A reprezentacije u svim natjecanjima u kojima je sudjelovao – doveo je Španjolsku do finala; 2023. osvojio je Ligu nacija u Rotterdamu, 2024. postao europski prvak u Berlinu, a 2025. izgubio od Portugala u penalima u finalu Lige nacija u Münchenu. Sada ga samo jedan korak dijeli od finala Svjetskog prvenstva. I to – bez sudjelovanja ijednog igrača Real Madrida!