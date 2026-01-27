Hrvatska je na korak do polufinala! U ludom scenariju možemo proći čak i ako izgubimo od Mađara

Hrvatska već slavi, ali odluka pada - sutra! Apsolvirali su hrvatski rukometaši nakon Islanda i Švicarske danas i Sloveniju u drugom krugu Europskog prvenstva (29:25) pa je sada sve jasno. Pobjeda sigurno, remi vjerojatno, a čak možda i poraz u dvoboju s Mađarskom u srijedu (18 sati) vodi naše rukometaše u polufinale Eura! Nakon što je Švicarska otkinula bod Islandu (38:38) postalo je jasno da će izabranici Dagura Sigurdssona s dvije preostale pobjede do kraja grupne faze osigurati svoje mjesto u polufinalu u petak u danskom Herningu. Sada smo na pola tog puta...

Štoviše, Hrvatska je nakon pobjede nad Slovencima barem zakratko preuzela prvo mjesto na ljestvici, kao prva momčad koja je došla do šest bodova. Island je nakon remija sa Švicarcima na pet, a Švedska i Slovenija zasad su na četiri. Večeras još igraju Švedska i Mađarska od 20.30 sati. Očekuje se da će domaćin također doći na šest bodova, što bi Hrvatsku gurnulo na drugo mjesto zbog poraza u međusobnom dvoboju sa Šveđanima.

Bilo kako bilo, u srijedu od 15.30 igraju Island i Slovenija. Ne moramo se previše zamarati tim dvobojem, čak ni ako Islanđani to dobiju i dođu na sedam bodova. Hrvatska u duelu s posljednjeplasiranom Mađarskom drži sve u svojim rukama, a dovoljan bi nam bio čak i remi s kojim bi se potencijalno izjednačili na sedam bodova s Islandom. Tada bismo mi bili ispred Islanda zbog pobjede u međusobnom duelu, a ne bi nam pasao remi ako bi i Švedska u nekoj kombinaciji, s pobjedom i remijem došla do sedam bodova. Tad bi u igri opet bio onaj "trokut" u kojem bi Hrvatska ispala zbog najlošije gol-razlike u međusobnim omjerima.

Moguć je i scenarij u kojem Slovenci pobjeđuju Islanđane i dolaze na šest bodova. Hrvatska je već sada na šest s boljim međusobnim omjerom, a Island bi u slučaju njihovog poraza od Slovenaca ostao na dosad osvojenih pet. Dakle, Hrvatska može u polufinale i ako izgubi od Mađarske... U nekom ludom scenariju da Šveđani jednom izgube, kad bi se zatvorio krug s tri momčadi po šest bodova, Švedska bi bila prva, Hrvatska druga, Slovenija treća zbog dva poraza u međusobnim duelima.

Ipak, iako bi nam Slovenci pomogli pobjedom protiv Islanda, vjerujemo da će nakon Slovenije naši momci dobiti i Mađarsku, na taj način osigurati jedno od prva dva mjesta i vizirati put za Herning, za one prave stvari. Inače, što se tiče trećeg mjesta u skupini, onog kojeg također vodi u Dansku na obračun za peto mjesto, njega smo već osigurali. Hrvatska više nikako ne može biti tek četvrta u skupini, što je dobro, jer bi i u slučaju sutrašnjeg poraza od Mađarske imali ogled za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine u Njemačkoj. Ali, idemo po to polufinale!