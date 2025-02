Evo što je rekao Cannavaro poslije teškog poraza Dinama u jednom od ključnih derbija sezone

U drugom subotnjem derbi dvoboju 23. kola HNL-a nogometaši Rijeke su na svojoj Rujevici s uvjerljivih 4-0 (3-0) svladali Dinamo čime su se vratili na prvo mjesto ljestvice. Nakon prvog poluvremena Rijeka je imala velikih 3-0 i igrača više, jer je Kanga pocrvenio u 38. minuti. Strijelci su bili Nais Djouahra u 27., Niko Janković u 40. i Dejan Petrovič u 44. minuti. Sve je zaključio Duje Čop koji je u 52. postigao četvrti domaći pogodak.

Ovom se pobjedom Rijeka brzopotezno vratila na prvo mjesto ljestvice. Ima 45 bodova, odnosno, bod više od drugog Hajduka. Dinamo za Rijekom zaostaje sedam, a za Splićanima šest bodova.

- Neke stvari nismo radili dobro, ali nije prvi put da nam se to događa. Ne sviđa mi se kriterij suđenja, mislim da je sudac bio prelagan na kartonima. Ne bi igrači trebali dobivati kartone čim nešto prigovore, ali ovo nije utakmica kojom Dinamo može biti zadovoljan, to je jasno. Primamo puno i previše golova, ali danas je uzrok svega crveni karton nakon kojeg je došlo do psihološkog pada. O tome ćemo morati razgovarati, ne razumijem kako je moguće da im se to dogodi, posebno u ovakvoj utakmici - rekao je Fabio Cannavaro za MaxSport televiziju.