Evo što je Ivan Santini poručio Dinamu uoči sutrašnjeg dvoboja

Hrvatski napadač u redovima Anderlechta, Ivan Santini, očekuje tešku utakmicu protiv Dinama u četvrtak te napominje kako će njegova momčad nastojati što prije postići pogodak kojim bi osigurala pobjedu.

- Uspijemo li na početku brzo zabiti pogodak stvari bi mogle doći na svoje mjesto. Najteže će biti postići taj prvi pogodak jer je Dinamo dobra momčad s dobrim trenerom. Bit će to sasvim sigurno težak dvoboj no mi imamo oružje za pobijediti, no kažem najbitnije je da dobro otvorimo utakmicu - rekao je 29-godišnji Santini na konferenciji za medije u Bruxellesu.

Ondje će se u četvrtak sučeliti Anderlecht i Dinamo u drugom kolu Europske lige. Dinamo je u prvom kolu bio bolji of Fenerbahčea s 4-1 a Anderlecht je izgubio u Slovačkoj kod Spartaka iz Trnave.

- Pokušavam zabiti gol u svakoj utakmici te budem razočaran kada mi to ne pođe za rukom - rekao je Santini koji je zabio osam golova u jedanaest utakmica za Anderlecht.

- Nekada me samo milimetri dijele od gola - dodao je osvrnuvši se na posljednje prvenstveno kolo u kojem su odigrali 0-0 sa Sint-Truidenom u nedjelju.

Momčad se nalazi na trećem mjestu u prvenstvu nakon što su u posljednjih pet utakmica tri puta izgubili.

- Moramo biti strpljivi. Vjerujem da bi se sve moglo preokrenuti pobijedimo li sutra - rekao je hrvatski napadač.

