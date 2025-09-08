Evo koliko je Alcaraz dobio za osvajanje US Opena, tek su mu 22, a zarađuje nevjerojatne iznose

Iako mu je pobjeda u sinoćnjem finalu protiv Jannika Sinnera istodobno donijela krunu na US Openu i prvo mjesto na ATP listi, španjolski tenisač Carlos Alcaraz (22) najviše se ponosi time što je cijeli turnir odigrao na visokoj razini.

"Povratak na prvo mjesto ATP liste bio je jedan od ciljeva koje sam si zadao za ovu godinu. Još je bolje kad ti pobjeda u finalu donese Grand Slam titulu i čelno mjesto ATP renkinga. No, najviše se ponosim time kako sam odigrao cijeli turnir, uspio sam zadržati visoku razinu igre čitava dva tjedna. Mislim da mi je ovo najbolji turnir koji sam odigrao u dosadašnjoj karijeri", izjavio Alcaraz, koji se je vratio na prvo mjesto ATP liste po prvi puta nakon 2023. godine.

On je u nedjelju u finalu US Opena pobijedio velikog rivala Talijana Jannika Sinnera sa 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Do naslova je došao izgubivši samo jedan set, u finalu protiv Sinnera.

Alcaraz i Sinner susreli su se u tri ovogodišnja finala na Grand Slam turnirima. Španjolac je slavio u Roland Garrosu, iako je u tom finalu gubio sa 0-2 u setovima. Sinner mu je uzvratio u finalu Wimbledona, a sade je na US Openu opet slavio Alcaraz.

Alcarazov trener Juan Carlos Ferrero (45) ističe da je njegov štićenik značajno napredovao na mentalnom planu. "Prije tri godine pobjedom na US Openu osvojio je prvi Grand slam naslov i moglo bi se reći da je do njega došao na impulzivan način, skoro pa nesvjesno. Danas Alcaraz dolazi na mečeve puno fokusiraniji, bolje rješava izazove u ključnim trenucima, točno zna što treba raditi. Iz impulzivne faze je prešao u doba zrelosti. No, najveća bi pogreška bila ako bi sada pomislili da je savršen. On je i dalje projekt u nastajanju, sa puno prostora za napredak", kazao je Ferrero (45), koji je bio pobjednik Roland Garrosa 2003.

Alcaraz u svojoj vitrini ima šest osvojenih Grand Slam turnira, po dva puta je osvajao Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) te US Open (2022, 2025). Nedostaje mu naslov na Australian Openu, na kojem nikad nije stigao dalje od četvrtfinala.

"Moj cilj oduvijek je bio ostvariti karijerni Grand Slam, odnosno biti prvak na sva četiri Grand Slam turnira. Nadam se da ću Australian Open osvojiti sljedeće godine. Možda to ne uspijem sljedeće godine, ali vjerujem da ću to ostvariti za dvije ili tri godine", rekao je Alcaraz.

Carlos Alcaraz već nekoliko sezona dominira ne samo na teniskim terenima, nego i kada je riječ o zaradi. Samo pobjedom na US Openu inkasirao je pet milijuna dolara (4,29 milijuna eura), čime je dodatno učvrstio status igrača koji najviše zarađuje. Ukupno gledano, u 2025. godini zaradio je gotovo 13,9 milijuna eura od turnirskih nagrada, što ga čini vodećim na svjetskoj listi po prihodima u ovoj sezoni. Time je prestigao i svog velikog rivala Jannika Sinnera, koji je zbog suspenzije nastupio na manjem broju turnira i trenutno je na oko 10,3 milijuna eura.

Još impresivnije zvuče podaci o Alcarazovoj zaradi izvan terena. Prema Forbesu, on je drugu godinu zaredom prvi tenisač svijeta po ukupnim prihodima. Procjenjuje se da je u posljednjih 12 mjeseci zaradio čak 48,3 milijuna dolara, dok je godinu ranije ostvario 42,3 milijuna. Ogroman dio te svote dolazi od sponzorskih i marketinških ugovora, čak 35 milijuna dolara otpada na suradnje s globalnim brendovima. Mladi Španjolac tako je u vrlo kratkom roku postao prava sportska i marketinška zvijezda, čija se zarada približava onoj kakvu su nekad ostvarivali Federer, Nadal i Đoković u svojim najboljim godinama.