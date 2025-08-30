Evo koliko će novca Damir Mišković dobiti za prodaju Rijeke američkom bogatašu

Damir Mišković dogovorio je prodaju Rijeke grupaciji Black Knight Football, u vlasništvu američkog milijardera Billa Foleya. Foley je uspješan biznismen i vlasnik više sportskih klubova u Europi i SAD-u, među kojima su Bournemouth, Moreirense, Auckland, te suvlasnik Hiberniana i Lorienta. Procjenjuje se da bi cijena Rijeke mogla biti oko 40 milijuna eura.

Skorašnji novi vlasnici već su počeli dovoditi igrače, poput Daniela Adu-Adjeija iz Bournemoutha i Ethana Williamsa iz Manchester Uniteda. Ulazak Amerikanaca u klub mogao bi značajno promijeniti financijske mogućnosti i transfere, dok se očekuje i promjena trenerske strukture, a budućnost Radomira Đalovića je neizvjesna i vjerojatno neće nastaviti voditi momčad.

Ulazak investitora iz SAD-a također bi mogao poboljšati infrastrukturu kluba, uključujući omladinske pogone, trening-centre i opremu, što bi dugoročno moglo podići kvalitetu momčadi i privući nove talente. Osim sportskog aspekta, za očekivati je i bolje upravljanje klubom, uključujući marketing, sponzorske ugovore i poslovne strategije, što je ključno za održiv razvoj Rijeke.