'ZA RIJEKU?!'

VIDEO Evo gdje je danas dječak iz Hrvatske koji je javno osramotio Aleksandra Vučića

Aleksandar Vu?i? posjetio Osnovnu školu Vrginmost u op?ini Gvozd
Foto: SLAVKO MIDZOR PIXSELL.HR
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
30.08.2025.
u 10:01

- Za Rijeku? - uzdahnuo je Vučić pa nastavio: - Tino, moraš naći neki veći i bolji klub za koji ćeš navijati. Da budu Zvezda ili Partizan, da bude malo veći klub od Rijeke. Malo veći od Rijeke, Dinama, Hajduka... Dakle, ili Zvezda ili Partizan.

Dječak Tino iz Rijeke 2017. godine je postao hit zbog susreta s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tijekom posjeta Beogradu. Vučić ga je tada pitao za koji klub navija, a dječak je kao iz topa ispalio "za Rijeku".

No, tada osmogodišnji dječak mišljenje nije promijenio ni nakon što ga je uporni Vučić pokušao uvjeriti da mora naći neki veći klub.

– Pokušao me je još nagovarati. Ali potpuno je jasna stvar, za mene postoji samo Rijeka. Nisam imao nikakvu tremu kad sam stajao ispred njega i kad me pitao za koga navijam – rekao je kasnije Tino.

Nakon toga mu je Rijeka ukazala čast pa je na utakmici s Cibalijom bio poseban gost na Rujevici

A stranica HNS-a otkriva da Tino danas ima 15 godina i igra nogomet. Član je klub NK Stari grad Rijeka. Prošle je sezone upisao dva nastupa. I ne trebate pitati za koga navija.

'Livaković je večeras opalio šamar Joseu Mourinhu kakav nitko nikad nije. Sad je sve postalo jasno'

Ključne riječi
Rijeka Aleksandar Vučić

Komentara 22

Pogledaj Sve
BP
Besposlen pop
11:12 30.08.2025.

Roditelji malog Tine osramotili su svoj grad i državu samom posjetom Vučiću, a mali je samo spasio što se spasti dalo. Na tome mu treba čestitati uz napomenu nikad više u komšiluk.

Avatar Idler 3
Idler 3
10:48 30.08.2025.

A kaj je Tino delal pri Vučiču ???

JO
Josip20
10:19 30.08.2025.

A što ovi Šolakovi nadničari ne proglase generalni štrajk? Mislim podstrekavali su ljude u Srbiji na to više puta, pa je prosto neverovatno da se nisu setili da to sami primene u svojoj borbi za gazdine interese.

