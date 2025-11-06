Bivši vatreni: Ako izgubite od njih onda je to zabrinjavajuće, a večeras je presudila ona pogreška

Nakon teškog poraza Dinama protiv Celte (0:3) u četvrtom kolu glavne faze Europske lige, stručni komentar dvoboja smo zatražili od bivšeg braniča Dinama i hrvatske reprezentacije, Daniela Šarića.



- Celta je jedan izuzetno težak protivnik, i kada uz to onako otvorite utakmicu jednim krivim pasom u otvaranju igre, takve ekipe to odmah koriste. I kada već u početku gubiš protiv takve ekipe, koja je objektivno bolja od Dinama, onda je jako teško vratiti se. U prvom poluvremenu je Dinamo ostavljao puno prostora igračima Celte koji su dosta brzi i koji su te prostore vrlo dobro koristili. Na žalost po Dinamo, Celta je odigrala jedno maestralno prvo poluvrijeme, i smatram da je nakon tog prvog poluvremena završila i utakmica. Drugo poluvrijeme je bilo malo bolje za Dinamo, ali Celta je to samo odrađivala i mirno privela kraju.