RIJEČ STRUČNJAKA

Bivši vatreni: Ako izgubite od njih onda je to zabrinjavajuće, a večeras je presudila ona pogreška

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
06.11.2025.
u 22:49

Teški poraz plavih u četvrtom kolu Europske lige protiv Celte prokomentirao je bivši branič Dinama i hrvatske reprezentacije, Daniel Šarić

Nakon teškog poraza Dinama protiv Celte (0:3) u četvrtom kolu glavne faze Europske lige, stručni komentar dvoboja smo zatražili od bivšeg braniča Dinama i hrvatske reprezentacije, Daniela Šarića.

- Celta je jedan izuzetno težak protivnik, i kada uz to onako otvorite utakmicu jednim krivim pasom u otvaranju igre, takve ekipe to odmah koriste. I kada već u početku gubiš protiv takve ekipe, koja je objektivno bolja od Dinama, onda je jako teško vratiti se. U prvom poluvremenu je Dinamo ostavljao puno prostora igračima Celte koji su dosta brzi i koji su te prostore vrlo dobro koristili. Na žalost po Dinamo, Celta je odigrala jedno maestralno prvo poluvrijeme, i smatram da je nakon tog prvog poluvremena završila i utakmica. Drugo poluvrijeme je bilo malo bolje za Dinamo, ali Celta je to samo odrađivala i mirno privela kraju.

Kupnja