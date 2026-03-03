Naši Portali
Sunset Sports Festival

Sunset Sports Festival najavljuje jubilarno peto izdanje: Zadar ponovno postaje epicentar globalne sportske industrije

03.03.2026.
u 12:45

ZADAR – Nakon četiri godine intenzivnog rasta i okupljanja vodećih imena svjetskog sporta, medija i biznisa, Sunset Sports Festival službeno najavljuje svoje jubilarno, peto izdanje koje će se u lipnju 2026. godine održati u Zadru. Festival koji je redefinirao način na koji struka raspravlja o sinergiji sporta, tehnologije i biznisa, nastavlja svoju misiju pružanja dubokog uvida u trendove koji oblikuju budućnost industrije sports i zabave.

Sinergija sporta, tehnologije i biznisa

Dosadašnja izdanja pozicionirala su Zadar i Falkensteiner Resort Punta Skala kao nezaobilaznu točku na mapi globalnih sportskih događaja. Zadar su u protekle četiri godine posjetile legende poput Alessandra Del Piera, Petera Schmeichela, Stipe Miočića, Ivice Kostelića, Matta Barnesa i Juliana Edelmana te mnogi drugi, dok su medijsku i poslovnu stranu industrije osvjetljavali stručnjaci poput Petea Radovicha, kreativnog direktora CBS Sporta i producenta sad već legendarne nogometne emisije “Golazo”.

Teme poput evolucije digitalnih platformi, novih modela investiranja u sport te primjene umjetne inteligencije u sportskim prijenosima, koje su dominirale panelima u organizaciji strateških partnera poput Sofascorea, postavile su standarde za razumijevanje modernog tržišta. Festival se afirmirao kao boutique sportski biznis događaj namijenjen liderima industrije koji traže relevantne i provjerene informacije iz prakse.

Tri pozornice, Sunset Sessions i „Back to the Playground“

Iako su detalji programa za 2026. godinu još u pripremi, strateški smjer ostaje posvećen istraživanju inovacija koje mijenjaju pravila igre. Jubilarno izdanje donosi čak tri specijalizirane pozornice: Main Stage,  Esports Stage te Performance Lab,čime se osigurava prostor za sve stručnjake i igrače najdinamičnije i najviše praćene industrije u kojoj se talent i natjecanje pretvaraju u globalni proizvod kroz medijska prava, sponzorstva, brendiranje i upravljanje iskustvom publike.

Nakon megauspješnih prošlogodišnjih Sunset Sessions , Marco Messina, analitičar i sportski novinar sa CBS Sporta, vraća se u Zadar i u seriji podcasta s festivala donosi najzanimljive razgovore s utjecajnijim gostima i ove godine.

Uz edukativni i biznis dio, festival naglašava i svoju društvenu komponentu kroz hvalevrijednu inicijativu „Back to the Playground“. U suradnji s Project Backboard i udrugom Under the Rim, projektom usmjerenim na renoviranje košarkaških terena i vraćanje mladih na košarkaške terene, festival će aktivno raditi na obnovi igrališta, ostavljajući trajni pozitivan trag u lokalnoj zajednici i potičući sportski duh među mladima.

Više informacija o jubilarnom izdanju i aktivnostima potražite na službenoj stranici festivala i na društvenim mrežama: Facebooku, Instagramu, i Linkedinu

