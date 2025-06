Europski prvaci neće igrati u finalu Svjetskog prvenstva, osvetili im se Španjolci

Europski prvaci neće igrati u finalu Svjetskog prvenstva koje se igra u njihovu dvorištu. Mladi vaterpolisti Hrvatske (U-20) izgubili su polufinalnu utakmicu od Španjolaca (11:13) pa će se danas u 19 sati, na bazenu uz Savu, boriti za broncu.

Šteta, jer Španjolci nisu bili nepobjedivi. Štoviše, tu istu selekciju izabranici Zorana Bajića pobijedili su lani na Prvenstvu Europe (U-19), baš u polufinalu (14:10), pa je ovo bila slatka osveta furije. A pri tome je pritisak domaćeg terena kod mladih "barakuda" očito učinio svoje.

Naši mladi vaterpolisti kao ne mogu drugačije nego prepustiti suparniku početno vodstvo (i to ozbiljno) i onda naganjati rezultat. Tako je bilo i protiv Španjolaca, najuvjerljivije reprezentacije dosadašnjeg dijela prvenstva, no ovaj put ih je to skupo stajalo. Naime, premda su i ovom prilikom došli do preokreta, značilo je to veliku energetsku potrošnju koja je došla do izražaja u jalovoj posljednjoj četvrtini.

U posljednjoj minuti prve četvrtine dogodilo se isključenje Španjolca Garcije (bez prava zamjene) pa su naši četiri minute imali igrača više. A to su u napadu iskoristili za tri pogotka ali su i jedan primili (što se nije smjelo dogoditi u situaciji brojčane prednosti).

Zahvaljujući tom "power-playu" naši uspijevaju izjednačiti (Jerković u kontri) na 5:5 a potom i na 6:6 (Pavlić) ali ne uspijevaju povesti jer i Pavlić i Penava, u razdoblju naše dobre obrane, pogađaju gredu. No, naši ne koriste niti sljedeću priliku za prvo vodstvo (i to s igračem više) jer Pavlić krivo dodaje. Isto to čini i Burđelez (pod pritiskom) pa Aguirre svojim trećim pogotkom ponovo dovodi Španjolce u vodstvo (6:7). Isti igrač zabija i za 7:8 nakon čega Pavlić poravnava iz peterca (8:8).

Slijedi nova prilika za prvo hrvatsko vodstvo, opet s igračem više, i nju naši koriste dobrom kombinatorikom za zicer Ćurkovića i 9:8 a to je rezultat s kojim se odlazi na mali odmor uoči posljednje dionice.

Pogotkom Pavlića iz peterca (četvrtog po redu) Hrvatska dolazi do prednosti od dva pogotka (10:8) ali ne koristi napad za još veće vodstvo. Štoviše, s nekoliko neuspjelih napada (Burburan u stativu i u vanjsku mrežicu, Pavlič u prečku, Penava dvaput u blok) naši čak sedam minuta ne uspijevaju zabiti pogotka. A za to vrijeme suparnici postižu pet pogodaka za veliko, i zasluženo, slavlje.

Pogotke za Hrvatsku postizali su Pavlić (6), Šušić (2), Jerković (2) i Čurković (1). U redovima finalista SP-a prednjačio je Aguirre (5), Perrone (nećak slavnog Felipea) zabio je tri, a po dva Flaque i Sabadell te jedan Granados.