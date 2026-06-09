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'LUKAVA SKUPINA VETERANA'

ESPN ponovno rangirao favorite Svjetskog prvenstva, evo gdje se nalaze vatreni: 'Tri su stvari neizbježne'

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 18:25

"Dalić će se morati nadati da će iskustvo donijeti razliku u nezgodnoj skupini, a mladi igrači poput svestranih braniča i veznjaka Joška Gvardiola i Josipa Stanišića mogu odraditi posao za starije" - piše ESPN.

Kao što su to učinili i 100 dana prije početka Svjetskog prvenstva i 30 dana prije početka Svjetskog prvenstva, američki ESPN ponovno je rangirao favorite Svjetskog prvenstva. Samo dva dana prije početka Mundijala, obznanili su kako je po mišljenju 20 novinara koje su okupili favorit Španjolska, dok je na drugom mjestu Francuska, a treća branitelj naslova Argentina.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju stavili su na 14. mjesto dodavši kako su u životu neizbježne tri stvari: "Smrt, plaćanje poreza i lukava skupina hrvatskih veterana koja ostvaruje velik rezultat na turniru".

- Velik dio ove momčadi bori se rame uz rame više od desetljeća. Luka Modrić (40), Ivan Perišić (37), Andrej Kramarić (34) i Mateo Kovačić (31) bili su ključ dvaju uzastopnih plasmana u polufinale Svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić, koji je preuzeo momčad 2017. godine, također je njezin oslonac. Dalić će se morati nadati da će iskustvo donijeti razliku u nezgodnoj skupini, a mladi igrači poput svestranih braniča i veznjaka Joška Gvardiola i Josipa Stanišića mogu odraditi posao za starije. Obratite pozornost na mladog stopera Tottenhama Luku Vuškovića, koji je impresionirao na posudbi u Hamburgu, i veznjaka Martina Baturinu, koji se probio u Comu. Oni će donijeti mladost i nepredvidljivost - napisali su.

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će prvo na kojem će sudjelovati čak 48 reprezentacija. One su podijeljene u 12 skupina od četiri reprezentacije, a plasman dalje izborit će dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine i osam najboljih trećih. Hrvatska je smještena u skupinu L s Engleskom, Panamom i Ganom.

ESPN-ov popis favorita:

  1. Španjolska
  2. Francuska
  3. Argentina
  4. Engleska
  5. Brazil
  6. Portugal
  7. Njemačka
  8. Nizozemska
  9. Maroko
  10. Norveška
  11. Belgija
  12. Kolumbija
  13. Senegal
  14. Hrvatska
  15. Japan
Ključne riječi
favoriti ESPN SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

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