Bivši nogometaš Dinama je senzacija diljem svijeta, ovo još nitko nije napravio

Japanska nogometna ikona Kazuyoshi Miura postigao je svoj prvi natjecateljski gol u gotovo četiri godine, zabivši u 59. godini dok je njegov Fukushima United pobijedio Iwaki Furukawu 7-0 i plasirao se u drugu fazu Emperor's Cupa.

Bivši igrač Dinama Miura, poznat kao "Kralj Kazu", zabio je u 52. minuti za vodstvo Fukushime od 5-0, a zabio je u s 59 godina i 149 dana, što je rekord za profesionalne lige diljem svijeta.

Bio je to Miurin prvi natjecateljski gol od studenog 2022., kada je zabio za Suzuku u porazu od FC Osake u Japanskoj nogometnoj ligi.

Bivši japanski reprezentativac priprema se za izvanrednu 42. sezonu kao profesionalac nakon što je produžio posudbu u trećeligašu Fukushima Unitedu do lipnja 2027.

Miura se klubu pridružio iz Yokohama FC-a u prosincu i ostat će u Fukushimi nakon što je odigrao šest utakmica tijekom skraćene sezone 2026.

S obzirom na to da će japanske profesionalne lige prijeći s proljetno-jesenskog rasporeda na jesensko-proljetni kalendar, Miura će u svoje 60-te ući igrajući profesionalno, dodajući još jedno poglavlje jednoj od najtrajnijih nogometnih karijera.