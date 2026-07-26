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U 59. GODINI

Bivši nogometaš Dinama je senzacija diljem svijeta, ovo još nitko nije napravio

Kazuyoshi Miura
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
26.07.2026.
u 14:30
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Bivši igrač Dinama Miura, poznat kao "Kralj Kazu", zabio je u 52. minuti za vodstvo Fukushime od 5-0, a zabio je u s 59 godina i 149 dana, što je rekord za profesionalne lige diljem svijeta.

Japanska nogometna ikona Kazuyoshi Miura postigao je svoj prvi natjecateljski gol u gotovo četiri godine, zabivši u 59. godini dok je njegov Fukushima United pobijedio Iwaki Furukawu 7-0 i plasirao se u drugu fazu Emperor's Cupa.

Bivši igrač Dinama Miura, poznat kao "Kralj Kazu", zabio je u 52. minuti za vodstvo Fukushime od 5-0, a zabio je u s 59 godina i 149 dana, što je rekord za profesionalne lige diljem svijeta.

Bio je to Miurin prvi natjecateljski gol od studenog 2022., kada je zabio za Suzuku u porazu od FC Osake u Japanskoj nogometnoj ligi.

Bivši japanski reprezentativac priprema se za izvanrednu 42. sezonu kao profesionalac nakon što je produžio posudbu u trećeligašu Fukushima Unitedu do lipnja 2027.

Miura se klubu pridružio iz Yokohama FC-a u prosincu i ostat će u Fukushimi nakon što je odigrao šest utakmica tijekom skraćene sezone 2026.

S obzirom na to da će japanske profesionalne lige prijeći s proljetno-jesenskog rasporeda na jesensko-proljetni kalendar, Miura će u svoje 60-te ući igrajući profesionalno, dodajući još jedno poglavlje jednoj od najtrajnijih nogometnih karijera.
Ključne riječi
Fukushima United Kazuyoshi Miura

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