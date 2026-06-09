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EDI DŽINDO IZ SAD-a

FOTO/VIDEO Hrvatske zastave na kućama, u hotelu iščekivanje, zaposlenici uzbuđeni zbog dolaska vatrenih

Foto: Edi Džindo
1/6
Autor
Edi Džindo
09.06.2026.
u 16:25

Vrijedi reći da Alexandria nije baš grad tipičan za neke američke stereotipe. Grad je miran i siguran. Dosta ljudi nam je reklo da je jedan od gradova u kojem Europljani prođu kroz najmanji kulturološki šok

Nalazimo se ispred hotela AKA u Alexandriji u Washingtonu gdje će hrvatska nogometna reprezentacija provoditi vrijeme između utakmica. Podsjećamo, utakmice se održavaju u Dallasu, Torontu i Philadelphiji. Ako prođe grupnu fazu, hrvatska nogometna reprezentacija napustit će kamp u Alexandriji i bit će u gradovima domaćina u svakoj od utakmica u nokaut-fazi. Dolazak hrvatske reprezentacija na aerodrom Dulles očekuje se oko 22 sata po hrvatskom vremenu, a 16 po lokalnom.

Oko 17 sati po lokalnom vremenu, dočekat ćemo hrvatske reprezentativce i stručni stožer ispred hotela. Jučer smo razgovarali s jednim od direktora hotela koji kaže kako su jako uzbuđeni zbog dolaska hrvatske reprezentacije. Što se tiče navijačke atmosfere u gradu, zasad nismo osjetili previše toga. Vrijedi reći da Alexandria nije baš grad koji se uklapa u neke američke stereotipe. Grad je miran i siguran. Dosta ljudi nam je reklo da je jedan od gradova u kojem Europljani prođu kroz najmanji kulturološki šok. Može se mirno prošetati s mobitelom u rukama, što se u nekim drugim saveznim državama ne može.

Prošetali smo King Streetom, glavnom gradskom ulicom. Riječ je o četvrti u kojoj uglavnom žive pripadnici višeg društvenog sloja, pa ne možemo reći da smo primijetili bilo kakve probleme. Što se tiče hrvatskih reprezentativaca, 13. lipnja održat će se događaj koji Hrvatska turistička zajednica organizira u suradnji s lokalnim vlastima. Tom će prilikom biti prikazan i film u kojem glavnu ulogu tumači glumac hrvatskih korijena John Malkovich. Prisustvovat će predstavnici Hrvatske turističke zajednice, predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić...

U Washingtonu u jednoj hali organizira se gledanje utakmice Hrvatska-Engleska za sve hrvatske državljane. To će biti još jedan događaj koji ćemo ispratiti i koji će dati domaći štih. Zasad smo vidjeli jako mnogo američkih zastava, ukrajinskih zastava, pride zastava, a i poneku hrvatsku. 
Ključne riječi
Alexandria kamp SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 2

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Avatar Arba
Arba
16:42 09.06.2026.

Europljani najveći kulturološki šok znaju proći u nekim kvartovima Berlina, Brisela, Beča- i posebno Pariza.

CO
CommonSense
16:59 09.06.2026.

7 slika jedne te iste zastave na istoj kući nije baš za množinu " Hrvatske zastave na kućama"

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