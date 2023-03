Erik ten Hag poludio nakon rekordnog poraza: Idući put svi letite u rezervnu momčad. Ovo je jadno

Manchester United teško je stradao u najvećem engleskom derbiju od Liverpoola te izgubio čak 7:0. Rekordan je to poraz crvenih vragova zbog kojeg je menažer Erik ten Hag potpuno poludio i natjerao svoje zvijezde da u tišini gledaju slavlje nogometaša Liverpoola, metoda je to koja će poslužiti kao motivacija za budućnost, javlja britanski The Mirror.

- Sretni ste što ste se vraćali u Manchester u klupskom autobusu, i što ste izbjegli bijesne navijače koji su svojim novcem platili putovanje kako bi gledali tako jadnu predstavu – rekao je Ten Hag svojim igračima na jutarnjem treningu u Carrington trening kampu u ponedjeljak.

Mirrorov izvor dalje izvještava kako je Unitedov menadžer sve igrače upozorio da neće dobiti drugu priliku ako nešto slično ponove, te da će svi biti premještenu u rezervnu U-21 momčad. Ovo je i više nego dovoljno upozorenje za Rashforda, Fernandesa i ekipu, znaju da sa Nizozemcem nema šale.

Osim toga, Ten Hag je svojim igračima kazao kako očekuje da provedu više vremena sa sportskim psihologom Rainierom Koersom kojeg je nizozemski stručnjak angažirao prije par mjeseci. Unitedov menadžer poklanja veliku pažnju mentalnom aspektu u nogometu, a psihologa je angažirao nakon što je zaključio kako je svim igračima potreban bolji način razmišljanja.