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BORBA ZA ČETVRTFINALE

Englezi u problemima uoči Meksika, dva važna igrača su upitna za nastup

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo
Foto: Paul Childs/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
05.07.2026.
u 16:00

Engleski izbornik Thomas Tuchel u subotu je izjavio da James mora dobiti liječničko odobrenje kako bi eventualno mogao biti na klupi za tu utakmicu, s obzirom na to da nije u potpunosti trenirao s momčadi otkako je zadobio ozljedu u utakmici protiv Gane 23. lipnja.

Nastup engleskog braniča Reecea Jamesa protiv Meksika u nedjelju u osmini finala svjetskog prvenstva upitan je zbog njegove ozljede stražnje lože.

Engleski izbornik Thomas Tuchel u subotu je izjavio da James mora dobiti liječničko odobrenje kako bi eventualno mogao biti na klupi za tu utakmicu, s obzirom na to da nije u potpunosti trenirao s momčadi otkako je zadobio ozljedu u utakmici protiv Gane 23. lipnja.

Ovaj 26-godišnji branič Chelseaja propustio je pobjedu od 2-0 protiv Paname u grupnoj fazi 27. lipnja te pobjedu od 2-1 protiv Demokratske Republike Kongo prošle srijede u šesnaestini finala. Kako javlja BBC, James je bio jedini igrač koji je izostao sa subotnjeg treninga u Mexico Cityju.

Englez Jarell Quansah (23) igrao je na poziciji desnog beka protiv Paname prije nego što je morao izaći iz igre zbog ozljede gležnja. Branič Bayer Leverkusena propustio je posljednju utakmicu protiv DR Konga, no spreman je za nastup u nedjelju, rekao je Tuchel.

"Vidjeli ste da je Jarell trenirao, trenirao je punim intenzitetom i potpuno je spreman za igru", rekao je Tuchel. "Reece bi možda mogao sjesti na klupu. Potrebna je još jedna procjena liječnika i njihovo mišljenje o tome ima li to smisla."

Vezni igrač Arsenala Declan Rice (27) također ima problema s ozljedom stražnje lože, no prema dostupnim informacijama, očekuje se da će započeti utakmicu protiv Meksika.

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Ključne riječi
Reece James Declan Rice

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