UŽIVO Jaka Francuska trenutačno nije toliko jaka. Zasad bez prilike, Paragvaj se odlično brani

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Sigur ispisao povijest Hajduka: Postao je prvi igrač bijelih kojem je ovo uspjelo

Podsjetimo, iako je rođen u Kanadi Sigur je imao pravo nastupa i za Hrvatsku. Čak je branio boje hrvatske reprezenatcije do 21 godine, ali se na seniorskom nivou odlučio predstavljati zemlju u kojoj je rođen