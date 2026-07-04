UŽIVO Jaka Francuska trenutačno nije toliko jaka. Zasad bez prilike, Paragvaj se odlično brani

Paragvajci su sada prvi put ozbiljnije izašli prema naprijed, no bez konkretnog pokušaja udarca.
Igra se nastavlja.
Pauza za osvježenje.
Evo prvog udarca na utakmici. Kone je pucao iz daljine, no odlazi pored gola.
Žuti karton za Barcolu.
Utakmicom zasad dominira Francuska što se tiče posjeda, no daleko od ikakve ozbiljne prilike.
Olise je pouvkao kontru te je imao solidan prostor za nešto pokušati, no sustiglo ga je više igrača Paragvaja.
Francuzi izmjenjuju dodavanja na polovici Paragvaja.
Olise je dobro centrirao u šesnaesterac, ali obrana Paragvaja je bila spremna na to.
Utakmica je počela.
SASTAVI:
Paragvaj: Gill - Caceres, Velazquez, G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez, Cubas, Galarza, Almiron - Enciso
Francuska: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Kone, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe
Francuska u ovaj ogled ulazi kao jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova, što potvrđuju i dosadašnji rezultati na turniru. Francuzi su u skupini i ranijoj fazi nokaut-sustava upisali četiri uvjerljive pobjede, redom protiv Senegala, Iraka, Norveške i Švedske, ostavivši dojam jedne od najstabilnijih i najdominantnijih momčadi prvenstva.
S druge strane, Paragvaj je već napravio jedno od iznenađenja turnira. Nakon što je u skupini zauzeo treće mjesto, u šesnaestini finala senzacionalno je izbacio Njemačku nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, čime je potvrdio da se radi o reprezentaciji koja može biti vrlo opasna u eliminacijskoj fazi.
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