Paranoja u engleskom taboru: Tuchel odgodio put u Meksiko zbog straha od špijunaže

Nakon dramatične pobjede od 2:1 protiv Demokratske Republike Kongo u Atlanti, engleska momčad nije otputovala izravno u Meksiko City, već se vratila u svoju bazu u Kansas Cityju. Prema pisanju Daily Mail Sporta, glavni razlog ove odluke je želja izbornika Thomasa Tuchela da svoje taktičke zamisli uvježbava u potpuno kontroliranom i sigurnom okruženju, daleko od očiju javnosti.

Engleski stožer vjeruje da bi prerani dolazak u Meksiko City značajno povećao rizik od curenja taktičkih informacija. Tuchel je tijekom cijelog turnira iznimno strog po pitanju sigurnosti treninga; u Kansas Cityju treninzi se odvijaju pod strogim policijskim nadzorom i uz ograničen pristup cijelom perimetru.

Strategija ostanka u Kansas Cityju ima i logističke prednosti, no prioritet ostaje maksimalna privatnost u pripremi za utakmicu visokog rizika. Plan engleskog tabora je zadržati ovu bazu tijekom cijelog turnira, pa čak i ako izbore finale u New Yorku, reprezentacija se planira vratiti u Kansas City nakon polufinala.

Osim taktičke špijunaže, Englezi se pripremaju na "neprijateljsku atmosferu" koja ih čeka u Meksiku, gdje uz izazove poput velike nadmorske visine, očekuju i pokušaje ometanja odmora.

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Sjećanja na nedavne incidente još su svježa – Ekvador, kojeg je Meksiko izbacio u grupnoj fazi, podnio je službenu žalbu nakon što su lokalni navijači cijelu noć ispred njihovog hotela koristili vatromet, zračne trube i glasnu glazbu kako bi ometali san igrača. Ekvadorski savez tada je istaknuo da je takvo ponašanje "daleko od načela fair playa, jednakosti i jedinstva koje bi Svjetsko prvenstvo trebalo predstavljati".

FIFA se još uvijek nije očitovala o mogućim mjerama za sprječavanje ovakvih incidenata. Svjestan svega što čeka njegovu momčad, Tuchel je jasno poručio: "Očekujemo takve stvari (buku ispred hotela). Ali što možemo učiniti? Ponijet ćemo čepiće za uši. Očekujem sve."