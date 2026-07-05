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POHVALIO FRANCUZE

Ibrahimović o tvrdoj pobjedi Francuske: 'Ja bih u ovoj utakmici dobio četiri crvena kartona'

Serie A - AC Milan v Hellas Verona
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
05.07.2026.
u 02:08

Zlatan Ibrahimović je nakon tijesne pobjede Francuske nad Paragvajem istaknuo da je utakmica bila više mentalni nego nogometni test

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović komentirao je minimalnu pobjedu Francuske nad Paragvajem u osmini finala Svjetskog prvenstva, u kojoj su Francuzi teškom mukom slavili 1:0 pogotkom Kyliana Mbappéa iz kaznenog udarca u 70. minuti.

Ibrahimović je u svojoj analizi naglasio da je susret bio izuzetno zahtjevan ne samo u nogometnom smislu, već i na mentalnoj razini, zbog stalnih provokacija i pokušaja izbacivanja protivnika iz ritma:

"Njihov najveći izazov danas nije bio samo igrati nogomet, nego se ne dati isprovocirati, ostati pribrani, smireni, zadržati ravnotežu i ne nasjesti na trikove kojima se protivnik služio. Ali je li to teško u takvim trenucima? Jest, itekako jest. Ja bih u ovoj utakmici dobio četiri crvena kartona."

Dodao je i da mu se takav stil igre, u kojem provokacije imaju važnu ulogu, ne sviđa u potpunosti, iako ga smatra dijelom nogometa:

"Ne sviđa mi se kada netko pokušava provocirati, ali to je istovremeno dio nogometa, a opet i nije."

Ipak, govoreći o načinu na koji je Francuska odgovorila na pritisak i provokacije, Ibrahimović je istaknuo njihovu smirenost i učinkovitost u ključnim trenucima:

"Ostali su mirni, bili su opušteni, napravili su ono što su trebali napraviti i odgovorili osmijehom. To je najbolji način da reagiraš. Nasmiješi se, zabij golove, pobijedi utakmicu, otiđi sada sa svojim navijačima i nastavi dalje punim gasom. To je najbolji mogući odgovor."

Francuska je tako izborila plasman u četvrtfinale, dok je Paragvaj nakon tvrdog i nervoznog susreta završio svoj nastup na turniru.

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SP 2026.

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