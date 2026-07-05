Ibrahimović o tvrdoj pobjedi Francuske: 'Ja bih u ovoj utakmici dobio četiri crvena kartona'

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović komentirao je minimalnu pobjedu Francuske nad Paragvajem u osmini finala Svjetskog prvenstva, u kojoj su Francuzi teškom mukom slavili 1:0 pogotkom Kyliana Mbappéa iz kaznenog udarca u 70. minuti.

Ibrahimović je u svojoj analizi naglasio da je susret bio izuzetno zahtjevan ne samo u nogometnom smislu, već i na mentalnoj razini, zbog stalnih provokacija i pokušaja izbacivanja protivnika iz ritma:

"Njihov najveći izazov danas nije bio samo igrati nogomet, nego se ne dati isprovocirati, ostati pribrani, smireni, zadržati ravnotežu i ne nasjesti na trikove kojima se protivnik služio. Ali je li to teško u takvim trenucima? Jest, itekako jest. Ja bih u ovoj utakmici dobio četiri crvena kartona."

Dodao je i da mu se takav stil igre, u kojem provokacije imaju važnu ulogu, ne sviđa u potpunosti, iako ga smatra dijelom nogometa:

"Ne sviđa mi se kada netko pokušava provocirati, ali to je istovremeno dio nogometa, a opet i nije."

Ipak, govoreći o načinu na koji je Francuska odgovorila na pritisak i provokacije, Ibrahimović je istaknuo njihovu smirenost i učinkovitost u ključnim trenucima:

"Ostali su mirni, bili su opušteni, napravili su ono što su trebali napraviti i odgovorili osmijehom. To je najbolji način da reagiraš. Nasmiješi se, zabij golove, pobijedi utakmicu, otiđi sada sa svojim navijačima i nastavi dalje punim gasom. To je najbolji mogući odgovor."

Zlatan speaks on the composed performance France displayed against Paraguay 🇫🇷@Ibra_official pic.twitter.com/LEidzSGePh — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

Francuska je tako izborila plasman u četvrtfinale, dok je Paragvaj nakon tvrdog i nervoznog susreta završio svoj nastup na turniru.