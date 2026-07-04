Scaloni žestoko kritizira FIFA-u i raspored SP-a: 'Kad ti najviše treba odmor, imaš ga najmanje'

Izbornik Argentine Lionel Scaloni izrazio je nezadovoljstvo rasporedom Svjetskog prvenstva 2026. nakon iscrpljujuće pobjede njegove momčadi nad Zelenortskim Otocima, koju su aktualni prvaci izborili tek nakon produžetaka (3:2).

Scaloni smatra kako je raspored natjecanja neujednačen te da momčadi u završnici turnira nemaju dovoljno vremena za oporavak, što bi moglo imati velik utjecaj na fizičku spremu igrača. Argentinu sada već u utorak očekuje osmina finala protiv Egipta, a za pripremu imaju tek tri dana.

Situaciju je dodatno otežala i oluja u Miamiju zbog koje je otkazan jutarnji trening, pa je argentinska reprezentacija ostala bez i onako ograničenog vremena za pripremu.

"Što sad slijedi? Odmor. Ne znam kako je osmišljeno ovo Svjetsko prvenstvo, ali imali smo šest dana odmora, a sada imamo tri i pol. Baš kad ti odmor najviše treba, imaš ga najmanje. To je vrlo teško shvatiti, trebalo je ići postupno. Ali dobro, što je, tu je", rekao je Scaloni.

Frustracija je došla nakon iznimno zahtjevne utakmice u kojoj je Argentina bila na rubu ispadanja. U susretu koji je obilježio i Scalonijev jubilarni 100. nastup na klupi, Zelenortski Otoci natjerali su favorite na produžetke i ozbiljno ih fizički iscrpili.

Dodatni umor vidljiv je bio i kod ključnih igrača. Kapetan Lionel Messi u svom je stilu opisao težinu susreta, dok su pojedini nogometaši završili utakmicu s vidljivim fizičkim problemima.

Argentinski stožer posebno zabrinjava stanje nekoliko igrača. Facundo Medina napustio je igru zbog jakih grčeva, Enzo Fernández je također imao problema u završnici, dok je Nico González u produžecima ozlijedio gležanj. Kako je Scaloni pojasnio, izmjene su bile ograničene, što je dodatno otežalo situaciju na terenu.

"Enzo je pred kraj osjetio manji grč, ali se oporavio. Opet je završio utakmicu s grčevima, no nismo više imali pravo na izmjene", objasnio je Scaloni.

"Zadovoljni smo Facundom. Bio je jako umoran jer smo ga puno koristili u napadu, na što nije navikao. Igrao je kao treći stoper, bez puno ofenzivnih zadataka. Završio je s grčevima, ali je dobro. Srećom, na klupi imamo Nica Tagliafica koji nam daje potrebnu sigurnost i pokazao je da je i on spreman."

Unatoč problemima, Argentina putuje u Atlantu gdje ih čeka Egipat, momčad koja je dodatno ojačala samopouzdanje nakon prolaska protiv Australije. Egipćani su, prema pisanju medija, čak koristili i analizu jedanaesteraca uz pomoć snimki i laptopa uoči raspucavanja, što ih čini ozbiljnim i taktički pripremljenim protivnikom za umornu Argentinu u osmini finala.