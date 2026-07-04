Šok na SP-u: Osam Tunižana pod sumnjom zbog dopinga, krivac Meksiko?

Na Svjetskom prvenstvu otvoren je neuobičajen slučaj povezan s mogućim dopinškim nalazima, no prema prvim informacijama ne radi se o klasičnom primjeru dopinga, to jest namjernom korištenju zabranjenih sredstava.

Kako prenose strani mediji, čak osam reprezentativaca Tunisa imalo je atipične rezultate na supstancu klenbuterol, tvar koja se nalazi na listi zabranjenih sredstava Svjetske antidopinške agencije. Ipak, zasad nema dokaza da su igrači svjesno uzimali bilo kakve nedopuštene preparate.

Eight Tunisia players stunned by traces of banned drug in anti-doping tests https://t.co/gChG9SiLAa — The Times and Sunday Times (@thetimes) July 3, 2026

Klenbuterol se inače koristi u medicinske svrhe, ali i kao sredstvo za smanjenje masnog tkiva i očuvanje mišićne mase, zbog čega je u sportu strogo zabranjen. Međutim, poznato je i da se može nenamjerno unijeti u organizam konzumacijom kontaminirane hrane, najčešće mesa u zemljama gdje je njegova uporaba u stočarstvu i dalje prisutna.

Upravo se ta mogućnost trenutačno smatra najvjerojatnijim objašnjenjem situacije. Tunis je tijekom turnira bio smješten u Meksiku, gdje su i ranije zabilježeni slučajevi kontaminacije hranom povezani s istom supstancom. Zbog toga rezultati nisu tretirani kao klasični pozitivni doping-testovi, već kao atipični nalazi koji zahtijevaju dodatnu analizu i provjeru.

Identitet igrača nije objavljen, a prema dostupnim informacijama ne očekuju se nikakve suspenzije. Klubovi su obaviješteni o situaciji, dok se slučaj zasad vodi kao potencijalna kontaminacija, a ne kao disciplinski postupak protiv nogometaša.

Slučaj je dodatno privukao pažnju i zbog činjenice da se turnir i dalje odvija u Meksiku, gdje Englesku uskoro čeka dvoboj osmine finala protiv domaćina. Engleski nogometni savez inače na velikim natjecanjima primjenjuje stroge protokole prehrane i dovodi vlastite kuhare upravo zbog ranijih iskustava s mogućim kontaminacijama.

Klenbuterol je i ranije bio izvor kontroverzi u Meksiku. Slični slučajevi zabilježeni su tijekom Gold Cupa 2011., kada je nekoliko meksičkih reprezentativaca oslobođeno optužbi nakon što je utvrđena kontaminirana hrana, a iste godine problemi su se pojavili i na U-17 Svjetskom prvenstvu.

Zbog toga se i u ovom slučaju čeka konačna odluka nadležnih tijela. Iako prvi nalazi djeluju zabrinjavajuće, sve više indicija upućuje na to da bi uzrok mogao biti slučajan i izvan kontrole samih igrača.

Tunis je inače imao vrlo teško Svjetsko prvenstvo. Reprezentacija je ispala već u skupini nakon poraza od Švedske, Japana i Nizozemske. Nakon teškog početka smijenjen je izbornik Sabri Lamouchi, a momčad je do kraja turnira preuzeo Hervé Renard, no promjena na klupi nije donijela rezultatski preokret.