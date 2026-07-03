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'VARU JE POSTALO DOSADNO'

Bivši engleski reprezentativac o poništenom golu Hrvatske: 'Jedna od najgorih odluka svih vremena'

Premier League - Fulham v Manchester United
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 11:35

Zaista mi je žao Hrvatske jer, još jednom, nakon jedne velike utakmice više pričamo o VAR-u nego o samom nogomet

Hrvatska nogometna reprezentacija na kontroverzan način poražena je od Portugala s 2:1 u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Joško Gvardiol u 13. minuti sudačke nadoknade zabio je izjednačujući pogodak koji bi Hrvatsku odveo u produžetke, ali potom se oglasio VAR i nakon duge provjere zaključeno je kako je asistent Mario Pašalić bio u zaleđu.

Hrvatska je tako na najdramatičniji mogući način ispala s Mundijala. Gvardiolov pogodak mnogi smatraju regularnim, a jedan od tih je i legendarni engleski napadač Gary Lineker. Bivši igrač Barcelone, Evertona i Tottenhama istaknuo je nakon utakmice kako mu je izrazito žao Hrvatske.

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On je u svojoj emisiji The Rest is Football zajedno sa sugovornicima Alanom Shearerom, Joeom Coleom i Micahom Richardsom raspravljao o poništenom golu Hrvatske. 

- VAR, rekli su nam na početku turnira da se neće previše uključivati, a ja sam rekao: 'Ne, bit će im dosadno i htjet će postati aktualni'. Bože kako su sada aktualni. Imamo puno odluka za raspraviti, ali poništeni pogodak. Matanović je navodno dotaknuo loptu, ne vidi se da je ona uopće promijenila smjer - započeo je Lineker.

- Ja pratim kriket i u kriketu imaju sličnu napravu koja odmah pokazuje kad je palica udarila loptu. U ovom slučaju, naprava je rekla da je došlo do dodira prije nego što je lopta došla do njega. Moram reći žao mi je Hrvatske. - rekao je Lineker.

- Što se mene tiče nije ga lopta dotaknula - nadovezao se Cole pa dodao: "Moraš se diviti Hrvatskoj što su ostali hladne glave. s obzirom na okolnosti. Zamisli da gubiš kasnim golom i izgubiš jer su ti poništili pogodak. Nakon utakmice mislio sam da će poludjeti jer za mene to je jedna od najgorih odluka svih vremena na Svjetskim prvenstvima" - zaključio je.

Dodao je kako Portugal zaslužuje prolazak dalje, ali kako će mnogima prva pomisao na ovaj pogodak biti poništeni gol Gvardiola: "Ne želite da se utakmica nokaut-faze Svjetskog prvenstva više pamti po suđenju nego po nogometu".

Za kraj je je dodao kako je njegovo srce uz Hrvatsku koja je dala sve od sebe samo da bi na kraju turnir završila na surov i kontroverzan način.

Ključne riječi
Joe Cole Gary Lineker SP 2026. Portugalska nogometna reprezentacija hrvatska nogometna reprezentacija

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