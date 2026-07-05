Što danas gledati na SP-u: Brazil ide po osvetu protiv 'ukletih' Norvežana, Meksiko u grotlu Aztece čeka Engleze

Svjetsko prvenstvo ulazi u novu fazu raspleta, a u nedjelju su na rasporedu još dva susreta osmine finala. U fokusu će biti dvoboji Brazila i Norveške te domaćina Meksika protiv Engleske, a pobjednici će međusobno odmjeriti snage u četvrtfinalu.

Brazil protiv Norveške traži prolazak među osam najboljih, ali i prekid neugodnog niza protiv skandinavske reprezentacije. Naime, Brazilci nikada nisu pobijedili Norvešku. Jedini međusobni susret na svjetskim prvenstvima odigran je 1998. godine u Francuskoj, kada su Norvežani slavili 2:1, dok su u prijateljskim utakmicama upisana još dva remija i jedan poraz "Seleçaa".

Momčad Carla Ancelottija u nokaut fazu stigla je bez poraza. Nakon remija s Marokom (1:1) te uvjerljivih pobjeda protiv Haitija i Škotske (oba puta 3:0), Brazil je u šesnaestini finala svladao Japan 2:1 zahvaljujući pogotku Gabriela Martinellija u sudačkoj nadoknadi.

Jedini veći problem za Brazil predstavlja ozljeda Lucasa Paquete, koji neće konkurirati za sastav, dok bi Martinelli nakon pogotka protiv Japana mogao dobiti mjesto u početnoj postavi. Najveća prijetnja i dalje je Vinicius Junior, koji je na ovom prvenstvu već postigao četiri pogotka.

S druge strane stoji Norveška predvođena Erlingom Haalandom. Napadač Manchester Cityja s pet pogodaka nalazi se među najboljim strijelcima turnira i predvodi reprezentaciju koja je do osmine finala stigla pobjedama protiv Iraka i Senegala te slavljem nad Obalom Bjelokosti. Unatoč optimizmu u norveškom taboru, Haaland je priznao da njegova reprezentacija nije favorit protiv peterostrukog svjetskog prvaka.

Kasnije će oči nogometnog svijeta biti uprte u stadion Azteca, gdje će domaći Meksiko pokušati nastaviti impresivan niz protiv Engleske. Meksikanci igraju odlično prvenstvo. Pobijedili su u sve četiri utakmice i pritom još nisu primili pogodak, pa uz Španjolsku imaju najbolju obranu turnira. Dodatni adut bit će im i više od 2200 metara nadmorske visine te fanatična podrška domaćih navijača, koji su tijekom cijelog prvenstva pretvarali Aztecu u jedno od najtežih gostovanja na turniru.

Engleska je također neporažena, ali je put do osmine finala bio znatno zahtjevniji. Nakon osvajanja prvog mjesta u skupini ispred Hrvatske, Paname i Gane, momčad Thomasa Tuchela u prethodnoj je rundi preokretom svladala Demokratsku Republiku Kongo 2:1, uz dva pogotka Harryja Kanea.

Tuchel će protiv Meksika biti bez ozlijeđenog Reecea Jamesa, dok bi Anthony Gordon, koji je ulaskom s klupe preokrenuo utakmicu protiv Konga, trebao dobiti priliku od prve minute. Najveća prijetnja domaćinu ipak će biti Harry Kane, koji je s pet pogodaka u borbi za naslov najboljeg strijelca Svjetskog prvenstva. Pobjednici današnjih dvoboja izborit će mjesto u četvrtfinalu, gdje ih čeka međusobni obračun za plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta.