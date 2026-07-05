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RUŽNA UTAKMICA

Skandal koji niste vidjeli uživo: Pogledajte što je suparnik napravio Mbappeu na kraju dvoboja

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.07.2026.
u 16:58

Orlando Gill, jedan od najboljih igrača svoje reprezentacije na turniru, prišao je Mbappéu i pokušao mu pružiti ruku. Francuz ga je ignorirao i krenuo prema slavlju sa suigračima. Gill je tada izgubio živce. Uzeo je loptu i pogodio Mbappéa u leđa

Francuska je porazila Paragvaj u nalelektriziranoj utakmici osmine finala svjetskog prvenstva koja nije završila posljednjim sučevim zviždukom. Tenzije koje su se nakupljale 90 minuta eskalirale su nakon kraja, a u središtu svega ponovno se našao Kylian Mbappé, ovog puta zajedno s paragvajskim golmanom.

Orlando Gill, jedan od najboljih igrača svoje reprezentacije na turniru, prišao je Mbappéu i pokušao mu pružiti ruku. Francuz ga je ignorirao i krenuo prema slavlju sa suigračima. Gill je tada izgubio živce. Uzeo je loptu i pogodio Mbappéa u leđa, prenosi situaciju španjolski AS.

Mbappé se na taj potez nije posebno osvrnuo. Nastavio je slaviti pobjedu, dok su se oko njega ponovno skupljali igrači, a završnica ionako nervozne utakmice dobila je još jednu ružnu scenu. 

- Pružio sam mu ruku da mu čestitam, ali nije me doživio i stvarno sam ušao u trenutak vrućine. Samo je to bilo, poslije sam se smirio. Samo mu želim čestitati jer su odigrali sjajan turnir i kandidati su za naslov svjetskog prvaka - izjavio je paragvajski vratar nakon utakmice. 

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Ključne riječi
Kylian Mbappe paragvaj Francuska SP 2026.

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