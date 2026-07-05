Skandal koji niste vidjeli uživo: Pogledajte što je suparnik napravio Mbappeu na kraju dvoboja

Francuska je porazila Paragvaj u nalelektriziranoj utakmici osmine finala svjetskog prvenstva koja nije završila posljednjim sučevim zviždukom. Tenzije koje su se nakupljale 90 minuta eskalirale su nakon kraja, a u središtu svega ponovno se našao Kylian Mbappé, ovog puta zajedno s paragvajskim golmanom.
Orlando Gill, jedan od najboljih igrača svoje reprezentacije na turniru, prišao je Mbappéu i pokušao mu pružiti ruku. Francuz ga je ignorirao i krenuo prema slavlju sa suigračima. Gill je tada izgubio živce. Uzeo je loptu i pogodio Mbappéa u leđa, prenosi situaciju španjolski AS.
Mbappé se na taj potez nije posebno osvrnuo. Nastavio je slaviti pobjedu, dok su se oko njega ponovno skupljali igrači, a završnica ionako nervozne utakmice dobila je još jednu ružnu scenu.
- Pružio sam mu ruku da mu čestitam, ali nije me doživio i stvarno sam ušao u trenutak vrućine. Samo je to bilo, poslije sam se smirio. Samo mu želim čestitati jer su odigrali sjajan turnir i kandidati su za naslov svjetskog prvaka - izjavio je paragvajski vratar nakon utakmice.
Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'
ich liebe mbappe wie er ihn ignoriert hat nach dem die so eklig gespielt haben pic.twitter.com/HVC39MLQTM
ich liebe mbappe wie er ihn ignoriert hat nach dem die so eklig gespielt haben pic.twitter.com/HVC39MLQTM— Bilal_2k (@bilalssk21) July 4, 2026