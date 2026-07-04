Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Francuski stroj u lovu na četvrtfinale protiv iznenađenja SP-a
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPETA ATMOSFERA

Englezi u grotlu Mexico Cityja: buka, policija i rat živaca uoči osmine finala

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
04.07.2026.
u 22:45

Momčad Thomasa Tuchela dočekale su pojačane sigurnosne mjere, a prema navodima britanskih medija u FA-u su ozbiljno zabrinuti

Englesku nogometnu reprezentaciju uoči osmine finala Svjetskog prvenstva protiv jednog od domaćina Meksika ne očekuje samo sportski izazov, već i izrazito napeta atmosfera izvan terena.

Momčad Thomasa Tuchela dočekale su pojačane sigurnosne mjere, prisutnost interventne policije, kao i neprijateljski doček ispred hotela u Ciudad de Méxicu, gdje su okupljeni navijači glasno izviždali engleske igrače.

Prema pisanju BBC-a, u engleskom nogometnom savezu postoji ozbiljna zabrinutost da bi domaći navijači mogli pokušati omesti pripremu i odmor igrača uoči utakmice, posebno tijekom noći.

Slična situacija već je viđena ranije na turniru. Prije susreta Meksika i Ekvadora u šesnaestini finala, domaći navijači su cijelu noć ispred hotela protivničke reprezentacije koristili sirene, razglase i motocikle kako bi remetili san igrača. Ekvador je taj dvoboj izgubio 2:0.

Zbog tih iskustava Englezima su ponuđena sredstva za lakši san, uključujući uređaje za stvaranje “bijelog šuma”, prirodne preparate, kao i dodatnu opremu poput čepića za uši i maski za spavanje, dok će dio igrača koristiti i posebne trake za oči.

Engleski reprezentativac Morgan Rogers priznao je da je ekipa svjesna situacije, ali da se pokušava fokusirati isključivo na teren.

“Ako me probude, sigurno neću biti sretan. Vidjet ćemo kako će sve proći, ali spremni smo i na takve stvari. To je samo još jedna prepreka koju moramo svladati”, poručio je Rogers.

Cup tree provided by Sofascore
Ključne riječi
SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!