Englezi u grotlu Mexico Cityja: buka, policija i rat živaca uoči osmine finala

Englesku nogometnu reprezentaciju uoči osmine finala Svjetskog prvenstva protiv jednog od domaćina Meksika ne očekuje samo sportski izazov, već i izrazito napeta atmosfera izvan terena.

Momčad Thomasa Tuchela dočekale su pojačane sigurnosne mjere, prisutnost interventne policije, kao i neprijateljski doček ispred hotela u Ciudad de Méxicu, gdje su okupljeni navijači glasno izviždali engleske igrače.

Prema pisanju BBC-a, u engleskom nogometnom savezu postoji ozbiljna zabrinutost da bi domaći navijači mogli pokušati omesti pripremu i odmor igrača uoči utakmice, posebno tijekom noći.

Slična situacija već je viđena ranije na turniru. Prije susreta Meksika i Ekvadora u šesnaestini finala, domaći navijači su cijelu noć ispred hotela protivničke reprezentacije koristili sirene, razglase i motocikle kako bi remetili san igrača. Ekvador je taj dvoboj izgubio 2:0.

Zbog tih iskustava Englezima su ponuđena sredstva za lakši san, uključujući uređaje za stvaranje “bijelog šuma”, prirodne preparate, kao i dodatnu opremu poput čepića za uši i maski za spavanje, dok će dio igrača koristiti i posebne trake za oči.

Engleski reprezentativac Morgan Rogers priznao je da je ekipa svjesna situacije, ali da se pokušava fokusirati isključivo na teren.

“Ako me probude, sigurno neću biti sretan. Vidjet ćemo kako će sve proći, ali spremni smo i na takve stvari. To je samo još jedna prepreka koju moramo svladati”, poručio je Rogers.