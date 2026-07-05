Messi optužen za ljubavnu aferu, a onda je prišao novinarki i poljubio je u obraz pred okupljenima

Ponajbolji nogometaš svih vremena Leo Messi osvrnuo se na glasine o navodnoj ljubavnoj aferi s argentinskom sportskom novinarkom Sofi Martinez. Nakon pobjede Argentine protiv Zelenortskih Otoka u Miamiju, Messi je mix zoni prišao novinarki kako bi stao na kraj nagađanjima koja ih prate još od Svjetskog prvenstva 2022. godine, javlja Daily Mail.

Nakon pobjede Argentine od 3-2 u produžecima u osmini finala Svjetskog prvenstva, 39-godišnji Messi prišao je Martinez, koja radi za televizijsku kuću Telefe. Nakon kratkog zagrljaja i poljupca u obraz, argentinski kapetan iskoristio je priliku da se pred okupljenim novinarima osvrne na tračeve.

- Kad te pogledam, pitaju zašto te gledam. A kad te pozdravim, pitaju zašto te pozdravljam - rekao je Messi, kako prenosi Bild, ismijavajući internetske glasine.

Na snimci koja je postala viralna vidi se kako je 33-godišnja novinarka odmah odgovorila osmerostrukom osvajaču Zlatne lopte: 'Sve su to laži', rekla je Sofi pa se zahvalila nogometašu jer je prekinuo trakavicu.

Javno demantiranje uslijedilo je nedugo nakon što je Martinez otkrila da joj se usred medijske bure javila Messijeva supruga, Antonela Roccuzzo. Prema riječima novinarke, 38-godišnja Roccuzzo poslala joj je poruku podrške kako bi odbacila šuškanja o ljubomori.

- Sofi, ne brini se, ignoriraj te gluposti - navodno joj je napisala Antonela.