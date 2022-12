Englezi u nevjerici nakon ispadanja: 'Najgori sudac kojeg sam ikad vidio, četvrtfinale puno kontroverzi'

Francuska reprezentacija posljednji je polufinalist Svjetskog prvenstva u Kataru. Aktualni prvaci svijeta u neizvjesnoj su utakmici s 2:1 u četvrtfinalu slavili nad Engleskom, a pogotke za prolaz postigli su Tchouameni te Giroud. Strijelac je s druge strane bio Harry Kane, koji je zabio i promašio po jedan kazneni udarac.

S obzirom na vječni optimizam Engleza i poznatu parolu 'It's coming home', navijači momčadi nisu bili zadovoljni ishodom susreta. Razočarao ih je sudac, posebno zbog toga što je po drugi put na bijelu točku pokazao tek nakon intervencije VAR-a. Theo Hernandez srušio je Masona Mounta u kaznenom prostoru.

- Najgori sudac kojeg sam ikad vidio, i on vodi utakmicu četvrtfinala Svjetskog prvenstva - napisao je jedan.

This ref is an absolute joke!!!! How can he not consider it but now it's a pen?! Also last man so it should be a red card!!!