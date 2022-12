Englezi se raspisali o Hrvatskoj, Modrića usporedili s legendom, a jednog vatrenog nahvalili kao nikad!

Pobjeda Hrvatske nad Brazilom 5:3 (1:1) odjeknula je svijetom. Naši majstori izbacili su peterostrukog prvaka svijeta kojemu su mnogi predvidjeli lagani prolazak. Ali ne i naši nogometaši koji su vjerovali u sebe, odigrali fenomenalno i prošli dalje. Onako kako samo mi znamo: nakon velike borbe i prave drame koja pripada nama!

Hrvatska igra drugačije nego 2018. godine. Tada smo igrali lepršavo, danas pragmatično. A i jedno i drugo je - uspješno.

Svoj tekst o Hrvatskoj napisao je i Mike Keegan, urednik sporta na Daily Mailu.

"Atletico Madrid svjetskog reprezentativnog nogometa je prošao dalje. Hrvatska, opaki stroj SP-a, poslala je Brazil kući. Još jedni produžeci, još jedni jedanaesterci" započinje Keegan pa dodaje:

"Je li to dobra stvar? Nogometni čistunci reći će ne. No dovraga s tim! Ovo je turnir u kojem je teško odvojiti činjenice od fikcije. Prisutnost Hrvatske je umirujuća. Pojavljuju se i poput ujaka koji žude za razgovorom, pokušavaju istisnuti život iz zabave. Japanu je bilo toliko dosadno da su prošli put jedva uspjeli izvesti kaznene udarce. Hrvatska je država s manje od četiri milijuna stanovnika. Samo domaćini Katar i Wales imaju manji broj stanovnika. Čovjek koji je dizajnirao njihovu zastavu također je zaslužan za njihove kultne dresove sa šahovnicom."

Croatia's Luka Modric celebrates with coach Zlatko Dalic after the match as Croatia progress to the semi finals

Osvrnuo se zatim na naše igrače...

"Luka Modrić, sa svojih 37 godina, je Tom Brady pravog nogometa. Na trenutke je nadmašivao protivnike. Doista, jedino plesanje koje smo vidjeli dolazilo je kroz njegova drhtava stopala, uvijek iznova, na vrhovima prstiju izvlačeći se iz nevolje. Modriću se pridružila raspoložena ekipa. Josip Juranović bio je sjajan, bila je to jedna od najboljih predstava koje smo vidjeli od desnog beka na ovom turniru! Mnogi se pitaju čime ga hrane u Glasgowu. Bila je ovo kompletna predstava, obrambeno i napadački. I onda još malo obrambeno. A Rangers ga je platio svega 2,5 milijuna eura kada ga je dovodio iz Legije. A koji klub se smatra ozbiljnim za njegovo dovođenje? Atletico Madrid!", zaključio je autor.

