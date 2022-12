Hrvati izazvali potres u Brazilu! Stigla je ostavka nakon ispadanja od vatrenih

Brazil je u velikom šoku nakon ispadanja u četvrtfinalu sa svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine. Svi su vidjeli Neymara i carioce u polufinalu i borbi za naslov, ali to se ipak neće dogoditi jer su vatreni izbacili Brazilce poslije izvođenja kaznenih udaraca. Kako piše ugledni sportski novinar Fabrizio Romano, izbornik Tite podnio je ostavku na mjesto izbornika peterostrukog prvaka svijeta, Brazila! Šezdesetjednogodišnji trener je selecao preuzeo 2016. godine, a odveo ga je do titule južnoameričkog prvaka te još jednog finala Copa Americe.

Čelnik nogometnog saveza Brazila, Ednaldo Rodríguez, rekao je prije SP-a da su Abel Ferreira, Dorival Junior i Fernando Diniz najozbiljniji kandidati za novog brazilskoga izbornika. Tite se planirao povući nakon SP-a, ali svakako je još planirao ostati na dužnosti i osvojiti šesti naslov za Brazil, a ovaj poraz je samo ubrzao stvari.

Hrvatska će 13. prosinca igrati u poluzavršnici protiv boljeg iz ogleda Argentine i Nizozemske, kako bilo, svakako smo u borbi za medalju.

Foto: Matthew Childs/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Brazil's Richarlison and coach Tite look dejected after being eliminated from the World Cup REUTERS/Matthew Childs Photo: Matthew Childs/REUTERS

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Izbornik Brazila Tite. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

