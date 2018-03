Englez Kane postao je golgeterski kralj Europe!

Analitičari koji sastavljaju izvještaje o momčadima iz Lige prvaka tvrde da se najbolji svjetski nogometaši mogu razvrstati prema najistaknutijim obilježjima. Prema toj podjeli, Leo Messi je najraznovrsniji, Cristiano Ronaldo upućuje najviše udaraca, Neymar najbolje dribla, a Harry Kane najbolje koristi mozak.Ta ga je kvaliteta uvrstila među najcjenjenije igrače i najubojitije strijelce današnjice. Drugi topnik Premier Leaguea 2014./2015. s 21, a prvi u sljedeće dvije sezone s 25 i 29 pogodaka opet sjedi na čelu ljestvice strijelaca loveći osobni rekord. U 27 kola zgrnuo je 23 gola, jedan više od Liverpoolova Mohameda Salaha. Egipćanin je ujedno drugi na tablici artiljeraca Liga petice s 30 “ubačaja” računajući sva natjecanja.

Profesionalan i sa stavom

Iza njih su se svrstali uobičajeni sumnjivci – Sergio Agüero, Edinson Cavani, Neymar... Messi je blizu vrhu s 28, dok Cristiana izvlači još jedna fenomenalna europska sezona: 13 golova u osam nastupa u Ligi prvaka!

Budući da se njegovo ime i prezime izgovaraju gotovo jednako kao riječ “hurricane” (orkan), Englezi su skovali zgodan i prikladan nadimak HurriKane. Njegov je orkanski udar u utorak uzdrmao i Juventusov stadion, gurnuvši talijanskog prvaka na rub ispadanja iz Lige prvaka.

Po izvještajima iz Španjolske i Engleske, Kane je predmet žudnje Real Madrida. Florentino Pérez i savjetnici naciljali su Kanea i prije nego što je izronio kao najbolji europski golgeter u kalendarskoj 2017. U završnim tjednima prošle godine zabio je dva uzastopna hat-tricka, protiv Burnleyja i Southamptona. S tim je plijenom doskočio do 39 godišnjih golova u Premier Leagueu, a ukupno 56, računajući klupska natjecanja i reprezentaciju. Time je prekinuo dominaciju Messija i Cristiana, koji su prethodnih sedam godina držali vrh ljestvica najboljih strijelaca u kalendarskim godinama; Messi je ostao kratak za dva, a CR za tri gola. Istovremeno, postao je prvi igrač najvišeg engleskog razreda sa šest hat-trickova od siječnja do prosinca, ujedno postavivši novi rekord Premier Leaguea s 39 golova u godini, tri više od Alana Shearera. Za to mu je trebalo pet utakmica manje nego legendarnoj devetki Blackburna i Newcastlea za njegovih 36. Za ta je dostignuća centarfor pijetlova proglašen za najboljeg igrača prošle sezone po izboru profesionalnih nogometaša.

Što je učinilo Kanea prvim napadačem koji je svrgnuo s vrha Cristiana i Messija?

– Harry je prvorazredan igrač. Naravno, Messi i Cristiano su različiti, ali tko je danas bolji od Harryja na njegovoj poziciji? On to pokazuje cijelom svijetu – očitovao se njegov trener Mauricio Pochettino u razgovoru za Guardian, a Wayne Rooney prisnažio:

– Kane je sada najbolji napadač Europe.

Harry je izuzetno važan. Pridonosi ne samo golovima nego i stavom i profesionalnošću. Suigrači se slažu. “Orkan” je prvi koji dolazi na trening, posljednji koji odlazi; najviše pazi na prehranu i odmor. Ne pije i ne ide na tulume. Ne zanimaju ga tetovaže i upadljive frizure. Osim nogometa, posvećen je samo zaručnici Kate, jednogodišnjoj kćeri Ivy Jane i dvama psima labradorima. Jedina razbibriga mu je golf.

On ima strast prema igri

Iako se u civilu doima nezgrapno sa svojih 188 cm i 78 kg, dovoljno je brz i izvanredno se otkriva. Ima mekan prvi dodir, vodi loptu uz nogu i dribla s lakoćom. Puca sa svih udaljenosti i nastoji čim prije uputiti udarac. Nije osobito mišićav, ali je otporan u dvobojima i u zraku. Misli brže od drugih i kontrolira prostor i vrijeme. Još ga jedan detalj izdvaja od suigrača i suparnika, kako je naglasio bivši Tottenhamov idol Clive Allen.

– On ima strast prema igri. Stvarno voli nogomet, zabijanje i pobjeđivanje. Šteta je što se to ne može reći za većinu drugih mladih nogometaša.

U Engleskoj igraju najbolji, svi ih žele

Prema predviđanjima stručnjaka za transfere, u nadolazećem prijelaznom roku četvorica najtraženijih nogometaša bit će igrači iz Premiershipa - Harry Kane (Tottenham), Kevin de Bruyne (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool) i Eden Hazard (Chelsea). Svi nabrojani bili bi pojačanje bilo kojem klubu na svijetu, no sva četvorica vezani su dugogodišnjim ugovorima za svoje klubove. Ali naravno, dođe li prava ponuda, klubovi će ih pustiti. Najizglednije je da svoj klub napusti Harry Kane, jer svjestan je da će se s Tottenhamom teško boriti za sam europski vrh, a i predsjednik Spursa Daniel Levy sigurno neće propustiti zaraditi velik novac stigne li predviđena ponuda od 220 milijuna €. Salaha i Hazarda također bi se dalo lakše nagovoriti na odlazak, jer ni Liverpool ni Chelsea trenutačno ne mogu parirati Manchester Cityju u borbi za engleski naslov. Najmanje vjerojatan je odlazak De Bruynea, za kojeg je Pep rekao da ga ne bi prodao ni za milijardu eura.