Engleska zvijezda od 50 milijuna eura mogla bi biti izbačena iz reprezentacije

Ivan Toney postao je glavna priča u engleskim medijima. Napadač Brentforda i engleski reprezentativac predmet je istrage engleskog nogometnog saveza zbog sumnji u klađenje, što je igračima strogo zabranjeno na Otoku. Toney je predao svoj mobitel istražiteljima koji su mu pretresli i stan.

Engleska zvijezda od 50 milijuna eura uvrštena je među igrače koje je Gareth Southgate odabrao za Svjetsko prvenstvo u Katru, unatoč činjenici da istražne radnje traju već nekoliko mjeseci. Prema izvorima na koje se pozivaju mediji na Otoku, Toney je iznimno zabrinut za rezultate istrage.

Jedan je izvor rekao:

- Ivan nije glup, on zna da situacija ne izgleda dobro, iako inzistira da nije učinio ništa loše. Učinio je sve što se od njega tražilo, predao je svoj telefon, čak je razgovarao s istražiteljima u svom stanu. Već su kontaktirani neki od njegovih najbližih prijatelja. Ivan jednostavno ne želi da išta stane na put njegovom snu da igra za svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu...

Još nema konkretnih dokaza ni sugestija o bilo kakvoj Toneyevoj kriminalnoj aktivnosti ili da je pokušao namjestiti ishod bilo koje utakmice, pišu Englezi.

