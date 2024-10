Engleska slavila u Helsinkiju, S. Makedonija osigurala jednu od prve dvije pozicije

BOLNI TRENUCI

Zlatan Ibrahimović: Moj brat je čekao da budem uz njega, a onda je umro. Osjećao sam se kao apsolutna nula

"Sapko je čekao da dođem prije nego što je umro, želio je da budem tu pored njega. Potpuno sam uvjeren u to. Dok sam kasnio spavati, doručkovao bez žurbe, radio sve temeljito, on me čekao. Tek kad sam stigao, nakon deset minuta, moj brat je udahnuo posljednji put."