Emotivni Evans pobjedu na WRC Croatia rallyu posvetio Breenu: 'Nedostaje nam naš prijatelj'

Elfyn Evans zadržao je svoju prednost preko noći i osvojio Croatia Rally 2023. te se time izjednačio na vrhu FIA svjetskog prvenstva. U emotivnoj završnici Evans je posvetio svoju pobjedu obitelji Craiga Breena. Sa Scottom Martinom kao suvozačem u njegovom Toyota GR Yaris Rally1 Hybridu, Evans se uputio na posljednja četiri brzinski ispita jutros vodeći Ott Tänaka za 25,4 sekunde. S Tänakom koji nije predstavljao veliku prijetnju za upravljačem svog Ford Puma Rally1 Hybrida, Evans je usredotočio svoju pažnju na izbjegavanje pogrešaka na izazovnim hrvatskim cestama. Završio je prvi s prednošću od 27,0 s prema Tänaku dok je Esapekka Lappi zauzeo treće mjesto za Hyundai tim.

- Ovo nam sada djeluje jako nevažno - rekao je Evans nakon što je završio Wolf Power Stage sa sedmim najbržim vremenom te je osigurao svoju prvu pobjedu.

- Očito smo na ovome radili dugo vremena, ali iznenađujuće je koliko to malo znači u ovom trenutku. Sada se vraćamo na to da nam nedostaje naš prijatelj. Čim pređete ciljnu liniju, to je sve na što možete misliti. Obećali smo obitelji da ćemo uživati u vikendu, to smo učinili. Siguran sam da su nas pratili. Zasigurno smo mislili na vas.

Velšanin Evans, koji je izgubio prvi Croatia Rally u sezoni 2021 za samo 0,6 sekundi, postao je treći pobjednik događaja u Zagrebu od kada se pridružio svjetskom prvenstvu prije dvije sezone. Slijedi svoje Toyota kolege Sébastiena Ogiera i Kallea Rovanperäa u osvajanju relija koji brzo stječe reputaciju jednog od najzahtjevnijih u godini. Za Tänaka je ovo bilo drugo uzastopno drugo mjesto u Hrvatskoj nakon što je prije 12 mjeseci izgubio od Rovanperäe u odlučujućoj završnici posljednje etape. Međutim, on ostaje čvrsto u borbi za prvenstvo, samo četiri boda iza vodećih Ogiera i Evansa.

- Naravno da nam nedostaje puno konzistentnosti i prilično puno performansi. Nema brzine, ali osvajamo dobre bodove, pa se nadam da će brzina doći u nekom trenutku - rekao je vozač M-Sport Ford World Rally Team-a.

Lappijevo osvajanje trećeg mjesta, njegovo prvo postolje u Hyundai bojama, došlo je na kraju teškog tjedna za Finca koji se borio sa skliskim hrvatskim stazama.

- Za većinu nas nije bilo lako doći ovdje. Hvala svima što su došli I dali nam priliku da opet vozimo. Znam da je bilo teško, bilo je stvarno teško, najteži tjedan ikad pretpostavljam. Držali smo se skupa. Pametnom vožnjom uspjeli smo biti na postolju što je vrlo važno za mene i za momčad ovaj tjedan.

Rovanperä je započeo posljednju etapu 2,0 sekunde iza Ogiera u borbi za četvrto mjesto. Ali bio je ispred nakon što je nadmašio Ogiera na testu otvaranja dana, Trakošćan - Vrbno, najsjevernijem testu relija. Ponovno je bio brži od Ogiera kroz Zagorska Sela - Kumrovec i na ponovljenom Trakošćanu - Vrbno, gdje je Ogierov izazov bilo klizanje u završnom kilometru. Postavljanjem drugog najbržeg vremena na Power Stage-u, Rovanperä je pobijedio Ogiera za četvrto mjesto za 9,7 sekundi i približio se za 19,7 sekundi

trećeplasiranom Lappiju. Za svjetskog prvaka Rovanperu i osmerostrukog prvaka Ogiera, ovo je bio reli hvatanja zaostatka nakon što su obojica slomili lijevu gumu u istom zavoju drugog brzinskog ispita u petak. Ogier je potom zaradio 70 sekundi kaznenog vremena. Za Rovanperu, čekanje na prvu pobjedu u 2023. godini se nastavlja, ali će se ohrabriti činjenicom da je samo jedan bod iza vodeće pozicije u prvenstvu.

Takamoto Katsuta završio je u prvih šest s Pierre-Louisom Loubetom koji je uspio završiti utrku s pokvarenim motorom i savijenim upravljačem. Yohan Rossel iz PH Sporta završio je WRC2 na osmom mjestu ukrcan na svoj nadograđeni Citroën C3 Rally2, a slijedio ga je Nikolay Gryazin, koji je osvojio drugo mjesto u WRC2 kategoriji i WRC2 Challenger pobjedu. Oliver Solberg je završio na desetom mjestu, ali budući da nije bio registriran za osvajanje WRC2 bodova u Hrvatskoj, treće mjesto u klasi je pripalo njegovom timskom kolegi Emilu Lindholmu, branitelju kategorije prvaka. Eamonn Kelly osvojio je dvostruku pobjedu u kategoriji WRC3/Junior WRC nakon što je dosadašnji prvak Laurent Pellier ispao iz utrke zbog mehaničkog kvara prije 19. brzinskog

ispita. Armin Kremer je osvojio WRC Masters Cup, dok je najbolji hrvatski vozač Tomasu Hrvatin.

Thierry Neuville je nakon sudara na 11. brzinskom ispitu bio najbrži na Wolf Power Stageu jer je bio lakši s obzirom na to da nije nosio rezervne gume u svojem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid automobilu.

- Ovo je težak trenutak, stvarno smo htjeli tu pobjedu, htjeli smo učiniti Craiga ponosnim. Nažalost, propustili smo priliku. Uvijek je potrebno dati više od 100 posto i ne možete izbjeći takve pogreške. Dali smo sve od sebe i ovo je bilo za Craiga.