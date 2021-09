Emma Raducanu ispisala povijest: Ovo je ispunjenje sna, naše vrijeme tek dolazi!

Prva je kvalifikantica koja se okitila Grand Slam naslovom, druga je najmlađa pobjednica nekog Grand Slam turnira, nakon Marije Šarapove 2004. u Wimbledonu, prva je Britanka s osvojenim US Openom, nakon Virginije Wade 1977. godine...

Sve to krasi 18-godišnju Emmu Raducanu (rođena je 13. studenoga 2002. u Torontu), senzacionalnu pobjednicu US Opena, koja je uoči tog turnira bila tek 150. tenisačica svijeta (prije dva mjeseca čak 300.), a u ponedjeljak bit će 23. na WTA listi.

Bez izgubljenog seta

Savršena tri tjedna u Flushing Meadowsu Britanka rumunjsko-kineskog podrijetla zaokružila je pobjedom nad godinu dana starijom Kanađankom Leylom Fernandez sa 6:4, 6:3 u prvom finalu tinejdžerica na US Openu nakon 1999. kada je Serena Williams pobijedila Martinu Hingis sa 6:3, 7:6 (4). Imala je Britanka u tom meču i teških trenutaka, pogotovo u završnici drugog seta kada se poskliznula i raskrvarila koljeno, a potom je iskoristila tek treću meč-loptu, ali ni u završnom dvoboju nije izgubila set, kao ni u prethodnih devet mečeva, te je tako postigla fantastičnih 20:0 u setovima, što će teško itko ikad ponoviti.

Bez izgubljenog seta US Open je posljednja osvojila Serena Williams 2014. godine, ali bez kvalifikacija. Pa, pogledajmo taj nevjerojatni Emmin niz: u prvom kolu kvalifikacija (u kojem je prva nositeljica bila naša Ana Konjuh) nadjačala je Nizozemku Bibiane Schoofs sa 6:1, 6:2, a potom su bez osvojenog seta ostajale redom: Gruzijka Bolkvadze (6:3, 7:5), Egipćanka Sherif (6:1, 6:4), Švicarka Voegele (6:2, 6:3), Kineskinja Zhang (6:2, 6:4), Španjolka Sorribes Tormo (6:0, 6:1), Amerikanka Rogers (6:2, 6:1), Švicarka Benčič (6:3, 6:4), Grkinja Sakkari (6:1, 6:4) i napokon Fernandez (6:4, 6:3). Rekorderka po broju osvojenih gemova protiv Raducanu tako je postala Bolkvadze, koja joj je oduzela čak osam gemova. Gem manje dopale su Benčičevoj i Fernandez.

– Najbolji dan u mojem životu. Igrale smo vrhunski u finalu, a Leylah je u ova dva tjedna izbacila neke od najboljih igračica svijeta. Nadam se da ćemo se sučeliti u još mnogim finalima, na Grand Slam i ostalim turnirima. Hvala svima ovdje u New Yorku, učinili ste sve da se osjetim kao kod kuće još od prvog kruga kvalifikacija. Bilo je teško završiti meč u finalu, Leylah je zaista bila dobra suparnica i sjajno se borila. Puno mi je značilo to da su Tim Henman i Virginia Wade navijali za mene. Ženski tenis je doista kvalitetan, puno igračica može osvojiti najveće turnire. Nova generacija ići će stopama Billie Jean King i drugih legenda. Naše vrijeme tek dolazi – kazala je nova zvijezda ženskog tenisa.

O najdelikatnijim trenucima u završnici meča (servirala je za meč nakon što je prije toga na suparničin servis propustila dvije meč-lopte) rekla je:

– Leylah igra kvalitetno i uvijek se bori do kraja. Veliki je borac kao i ja, znala sam da moram dati sve od sebe. Molila sam se samo da ne napravim dvostruku pogrešku. I nisam. Smirila sam se i to mi je pomoglo – objasnila je.

Raducanu je počela trenirati tenis s pet godina kada se priključila Teniskoj akademiji Bromley u Londonu. Okušala se i u jahanju, košarci pa čak i motokrosu i kartingu, a voli i skijanje, golf i step. Samo nekoliko mjeseci uoči osvajanja US Opena položila je s odličnim maturalne ispite iz matematike i engleskog jezika.

Zaradila 2,5 milijuna dolara

Raducanu je dosad od tenisa zaradila 300 tisuća dolara, a u New Yorku je tom iznosu dodala još 2,5 milijuna dolara. Uoči US Opena, najbolji je rezultat postigla ove godine u Wimbledonu gdje je u osmini finala predala meč Ajli Tomljanović zbog ozljede, a i tada je do osmine finala došla bez izgubljenog seta. Pitanje je je li mogla osvojiti i Wimbledon da nije bilo te ozljede.

– Ovo mi je ispunjenje sna. Nakon meča sam samo gledala kako da dođem na tribine da sa svojim timom podijelim radost, da se izgrlimo i slavimo. O tome sam dosad samo maštala – djevojački je priznala Raducanu.