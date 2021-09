Čudesna Britanka Raducanu (18) svladala Kanađanku i osvojila svoj prvi Grand Slam naslov

Britanska tinejdžerica Emma Raducanu (18) osvojila je svoj prvi grand slam naslov pobijedivši Kanađanku Leylah Fernandez sa 6-4, 6-3 u subotu u finalu US Opena, završivši spektakularan nastup u prvom tinejdžerskom finalu od 1999. godine, prethodno su to bile Martina Hingis i Serena Williams.

Unbelievable. Unforgettable. Unstoppable.@EmmaRaducanu completes her New York fairytale with the #USOpen title 🏆 pic.twitter.com/0xPr98gTeb