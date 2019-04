Ekstremni festival Pannonian Challenge na jedan dan stiže na Jarun

Prva postaja Challenge Toura 2019, koji kroz cijelu Hrvatsku donosi najbolje od ekstremnog sporta, nalazi se u Zagrebu, gdje će 13. travnja biti održana adrenalinska natjecanja u BMX, skate i inline disciplinama.

Time će se napraviti savršen uvod u jubilarno, dvadeseto izdanje Pannonian Challenge festivala, koji od 5. do 9. lipnja u Osijek dovodi ekstremne sportaše iz cijeloga svijeta.

Skate park na Jarunu će tako poslužiti za zagrijavanje svim domaćim vozačima, koji će se boriti za vrijedne nagrade, kao i za jednu ultimativnu - „neprocjenjivu“.

Naime, najbolji vozači iz BMX, skate i inline discipline nakon sva tri stopa moći će osvojiti besplatno sudjelovanje na 20. Pannonian Challengeu.

Dodatni motiv za sudjelovanje na Challenge touru će svakako biti i novčane nagrade, jer u svakoj disciplini sportaši dobivaju 1000 kuna za osvojeno prvo mjesto, 500 kuna za drugo, a 300 kuna za treće.

Kotizacija za nastup na Jarunu se ne plaća, ali samo sudjelovanje donosi mnoge pogodnosti, a neizostavni su i pokloni sponzora. Također, kako zabave ne bi nedostajalo na ovom ekstremnom showu koji započinje u 11 sati, pobrinut će se odlični zagrebački DJ-evi, dok će naposljetku i natjecanje za najbolji trik, popularni „best trick“, izazvati dodatnu navalu adrenalina.

Svi zainteresirani vozači se i dalje mogu prijaviti za adrenalinski nastup na Jarunu, i to putem web stranice Pannonian Challengea.

PROGRAM

12:00 - 13:00 SKATE warm up

13:00 - 13:45 SKATE session

13:45 - 14:00 SLATE best trick

14:00 - 15:00 INLINE warm up

15:00 - 15:45 INLINE session

15:45 - 16:00 INLINE best trick

16:00 - 17:00 BMX warm up

17:00 - 17:45 BMX contest (2 runs / each run 1min / best run counts)

17:45 - 18:00 BMX best trick

18:15 - 18:30 Award ceremony