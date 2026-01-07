Prvi ogromni transfer ove zime: City platio 75 milijuna eura za hit igrača iz Premier lige

Dogodio se prvi istinski 'blockbuster' transfer ovog zimskog prijelaznog roka u svijetu nogometa. Krilni napadač Antoine Semenyo (26) iz Bournemoutha prelazi u Manchester City za odštetu od 75 milijuna eura!

Reprezentativac Gane večeras će protiv Tottenhama odigrati posljednju utakmicu za Bournemouth, a zatim će se uputiti prema Manchesteru gdje će odraditi liječnički pregled i biti predstavljen u momčad Pepa Guardiole.

Nakon što je odigrao briljantnu polusezonu u dresu Bournemoutha (treći najbolji strijelac Premier lige s devet golova), za Semenya se počela voditi velika borba u Engleskoj.

U utrci su bili i Liverpool, Chelsea, Tottenham te Manchester United, no na kraju je Manchester City uspio pobijediti u toj utrci. Semenyo se odlučio za City još prije Božića, a sve dosad su se dovršavali završni detalji.

Ovim transferom Semenyo postaje četvrti najskuplji ulazni transfer u povijesti Manchester Cityja. Najskuplji ulazni transfer svih vremena bio je onaj Jacka Grealisha iz Aston Ville iz 2021. godine (117 milijuna eura), a slijede ga transferi Joška Gvardiola iz Leipziga 2023. godine (90 milijuna eura) te Kevina de Bruynea iz Wolfsburga 2015. godine (76 milijuna eura).

Ganac neće u redovima Cityja imati jednostavan zadatak izboriti se za minutažu. U 4-3-2-1 formaciji kod Guardiole ima mjesta za samo dva krilna napadača (odnosno dva ofenzivna veznjaka), a sada City ima čak osam igrača koji mogu igrati na tim pozicijama: Phil Foden, Rayan Cherki, Bernardo Silva, Jeremy Doku, Savinho, Oscar Bobb, Omar Marmoush i Antoine Semenyo.