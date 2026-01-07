Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ČETVRTI NAJSKUPLJI

Prvi ogromni transfer ove zime: City platio 75 milijuna eura za hit igrača iz Premier lige

Premier League - AFC Bournemouth v Tottenham Hotspur
Foto: Paul Childs/REUTERS
1/2
Autor
Edi Džindo
07.01.2026.
u 20:37

U utrci su bili i Liverpool, Chelsea, Tottenham te Manchester United, no na kraju je Manchester City uspio pobijediti u toj utrci. Ofenzivac se odlučio za City još prije Božića, a sve dosad su se dovršavali završni detalji

Dogodio se prvi istinski 'blockbuster' transfer ovog zimskog prijelaznog roka u svijetu nogometa. Krilni napadač Antoine Semenyo (26) iz Bournemoutha prelazi u Manchester City za odštetu od 75 milijuna eura!

Reprezentativac Gane večeras će protiv Tottenhama odigrati posljednju utakmicu za Bournemouth, a zatim će se uputiti prema Manchesteru gdje će odraditi liječnički pregled i biti predstavljen u momčad Pepa Guardiole. 

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Nakon što je odigrao briljantnu polusezonu u dresu Bournemoutha (treći najbolji strijelac Premier lige s devet golova), za Semenya se počela voditi velika borba u Engleskoj.

U utrci su bili i Liverpool, Chelsea, Tottenham te Manchester United, no na kraju je Manchester City uspio pobijediti u toj utrci. Semenyo se odlučio za City još prije Božića, a sve dosad su se dovršavali završni detalji.

VEZANI ČLANCI:

Ovim transferom Semenyo postaje četvrti najskuplji ulazni transfer u povijesti Manchester Cityja. Najskuplji ulazni transfer svih vremena bio je onaj Jacka Grealisha iz Aston Ville iz 2021. godine (117 milijuna eura), a slijede ga transferi Joška Gvardiola iz Leipziga 2023. godine (90 milijuna eura) te Kevina de Bruynea iz Wolfsburga 2015. godine (76 milijuna eura). 

Ganac neće u redovima Cityja imati jednostavan zadatak izboriti se za minutažu. U 4-3-2-1 formaciji kod Guardiole ima mjesta za samo dva krilna napadača (odnosno dva ofenzivna veznjaka), a sada City ima čak osam igrača koji mogu igrati na tim pozicijama: Phil Foden, Rayan Cherki, Bernardo Silva, Jeremy Doku, Savinho, Oscar Bobb, Omar Marmoush i Antoine Semenyo.

Ključne riječi
transferi nogomet Premier liga Transfer Manchester City Antoine Semenyo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!