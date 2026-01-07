Nekada najveći Barcin talent nalazi se u teškoj situaciji: Prijeti mu kraj karijere

Riqui Puig nekada je glasio za najvećeg talenta najpoznatije nogometne akademije na svijetu, Barcelonine La Masije. Omalenog veznjaka u mlađim dobnim kategorijama uspoređivali su s igračima poput Xavija i Andresa Inieste te se očekivalo kako će godinama biti predvodnik veznog reda katalonskog kluba.

2020. godine ušao je u prvu momčad Barcelone, no nije pokazao igre kakve su se od njega oečkivale te je za prvu momčad upisao samo 57 nastupa. 2022. preselio je u američki MLS postavši član LA Galaxyja kada mu je istekao ugovor s Barcelonom. U to je vrijeme imao tek 22 godine i u Los Angelesu je njegov talent počeo dolaziti do izražaja (iako protiv puno slabije konkurencije), ali sve je to stalo u studenom 2024.

Tada je zadobio tešku ozljedu koljena zbog koje je propustio cijelu prošlu sezonu. Trebao se na travnjak vratiti s početkom nove sezone MLS-a, no došlo je do komplikacija s njegovim prednjim križnjim ligamentom te će morati na novu operaciju. Tako se na teren neće vraćati sve do početka 2027. što znači da će u naponu snage propsutiti pune dvije godine bez igre. Sam igrač oko cijele situacije javio se na društvenim mrežama:

- Nakon cijele godine svakodnevnog rada s jednim ciljem, tijekom pregleda mi je liječnik kazao vijest koju nitko ne želi čuti. Prva operacija nije prošla dobro i morao sam se vratiti na operacijski stol. Nije lako pronaći riječi nakon svega što sam proživio. To je bez sumnje jedan od najtežih trenutaka s kojima sam se morao suočiti u životu, i osobno i profesionalno. Međutim, danas mogu reći da je još jedna operacija bila uspješna, što mi daje snagu i mir da gledam naprijed - napisao je.

Iako je budućnost nemoguće predvidjeti, ovakve dvije ozljede ozbiljno ugrožavaju nastavak njegove profesionalne karijere. Uistinu bi bilo šteta da se igrač kojeg se neko vrijeme smatralo jednim od najvećih svjetskih talenata umirovi u dobi od samo 27 godina.