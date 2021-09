Uzalud i Novakove suze: Finale tenisačica na US Openu gledanije od muškog finala

Finale tenisačica na US Openu između Britanke Emme Raducanu i Kanađanke Leylah Fernandez, koje je igrano u subotu, privuklo je više televizijskih gledatelja negoli muško finale dan kasnije u kojem su se susreli Srbin Novak Đoković i Rus Daniil Medvjedev, objavio je američki sportski kanal ESPN.

Žensko finale doseglo je vrhunac od 3,4 milijuna gledatelja, dok je muško finale imalo vrhunac od 2,7 milijuna gledatelja.

Foto: MICHAEL FREY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Britain's Emma Raducanu poses with the U.S. Open tennis championship trophy FILE PHOTO: Britain's Emma Raducanu poses with the U.S. Open tennis championship trophy after her match against Leylah Fernandez of Canada in the women's singles final the 2021 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York, U.S., September 11, 2021. Picture taken September 11, 2021. Michael Frey/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo MICHAEL FREY

Kada se uzima u obzir prosječna gledanost ženskog finala, ona je iznosila 2,44 milijuna gledatelja, što 37 posto više od prošlogodišnjeg finalnog susreta u kojem je Naomi Osaka pobijedila Viktoriju Azarenku.

Britanka, 18-godišnja Emma Raducanu, prva je tenisačica koja je iz kvalifikacija stigla do grand slam naslova, dok je Đoković imao priliku postati prvi tenisač nakon 52 godine koji će osvojiti kalendarski Grand Slam (sva četiri Grand Slam turnira u istoj godini). No, nije uspio, već je Medvjedev došao do svojeg prvog Grand Slam naslova.