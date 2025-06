Dvostruki olimpijski pobjednik i svjetski prvak objavio je prekid karijere, odlazi u mirovinu

TEŽAK MEČ

Hrgoviću se sprema novi protivnik? Meč s 'novim Tysonom' vodi do vrha ili u propast

"Hrgović kaže da sam dijete i još neke stvari. Kaže kako bi me razbio. Smiješno mi je to što kaže da sam samo dijete, a on se borio 12 rundi s nekim koga sam ja nokautirao u prvoj", rekao je Moses Itauma