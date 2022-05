FOTO Dvorana u Mostaru nosit će ime Zlatka Dalića: "Nikad se nisam sramio reći otkud sam"

Nakon uspjeha na Svjetskom prvenstvu u Rusiji dobio sam brojna priznanja i nagrade, ali ovo mi je jedna od najdražih, najvrjednijih i jedna na koju sam jako ponosan. Nagrada dolazi iz moga okruženja, gdje sam rođen. Nikad se nisam sramio reći otkud potječem. Sretan sam što nagrada dolazi od Sveučilišta u Mostaru koje je priznato u međunarodnome kontekstu i koje je prepoznato kao jedno od najboljih i najkvalitetnijih u okruženju - kazao je Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, na svečanom otvaranju sportske dvorane u sveučilišnome kampusu Rodoč u Mostaru, koja od danas i službeno nosi njegovo ime.

Uspjeh i uzor

Otvaranje dvorane trenutak je koji slavi pobjednika, pobjedu i uspjeh vrijedan truda i svih napora. - Hvala vam, zaista, na ovoj časti, a i na obvezi koju ste mi dali - da nikada ne okaljam i ne obezvrijedim vašu odluku ni svoje ime bilo kojim svojim postupkom ili riječi - istaknuo je izbornik Dalić te dodao kako ga je Sveučilište još jednom učinilo ponosnim u Mostaru. Dvoranu je svečano otvorio predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović koji je s rektorom Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoranom Tomićem otkrio mural posvećen Zlatku Daliću na ulazu u dvoranu.

Senat Sveučilišta u Mostaru donio je u veljači odluku da Sveučilišna sportska dvorana u kampusu Rodoč nosi ime po proslavljenom izborniku hrvatske reprezentacije Zlatku Daliću, rođenom Livnjaku i prvom hrvatskom izborniku koji je odveo hrvatsku nogometnu reprezentaciju na tri velika natjecanja.

Foto: Stojan Lasić

Upravo pod njegovim vodstvom hrvatska reprezentacija ostvarila je najbolji uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa osvojivši drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. - Trebamo takve uzore kako bismo mladima prenijeli poruku - ako usvojite i prihvatite vrijednosti koje živi Zlatko Dalić, i sami možete ući u povijest jednog naroda, jedne zemlje, jednog društva. Možete biti pobjednici i kao takvi slavljeni i obožavani. To je vrijednost koju danas kroz ovu dvoranu prenosimo mladima i svijetu. Život s vrijednostima je život uspjeha. A uspjeti želimo svi, bez obzira na to što radimo i tko smo - kazao je u svom obraćanju prof. dr. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru, dodavši kako je Dalić svjestan svojih rezultata, značenja i veličine, ali istodobno komunicira poniznost i optimizam, vjeru i nadu te predstavlja time osobu koju treba svako društvo.

- U ovoj dvorani dnevno trenira ili vježba više od stotinu studenata i mladih. U ovoj dvorani vježbaju djeca, djeca s posebnim potrebama, rekreativci i brojni drugi. Svi oni od danas će vježbati i trenirati u dvorani nazvanoj po vama. Nama u čast, a vama na znanje da ovdje žive i rade ljudi koji iznimno cijene i vas i vaše uspjehe te vaš način življenja i vrijednosti koje pronosite - poručio je rektor Tomić.

Dvoranu su i do sada, osim studenata, koristili i drugi građani kroz različite klubove i sportove te tako Sveučilište daje doprinos razvoju sporta i zdravog života cijeloga grada.

Važnost timskog uspjeha

- Siguran sam da danas, koliko god je teško postići nekakav pojedinačni uspjeh, on se ipak postiže posebnim vlastitim zalaganjem, stvaranjem ambijenta, predanošću, bez obzira na to je li to akademsko, sportsko, kulturno, životno što danas imamo. Ali napraviti u momčadskoj konkurenciji uspjeh, to je puno više od onoga što pojedinac može postići - istaknuo je Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH, uz čestitke i nazočnom Sergeju Jakiroviću, treneru Hrvatskog športskog kluba Zrinjski, koji je osvojio sedmu titulu prvaka Bosne i Hercegovine sedam kola prije završetka Premijer lige.

Dalić se u svom obraćanju obratio sadašnjim i budućim studentima Sveučilišta u Mostaru porukom o važnosti učenja i studiranja. - Učenje, studiranje i sport jako su važni. Mnogo se govori da to nije moguće zajedno provesti, ali moguće je i jako je bitno jer, nakon sporta, sportske karijere, ostaje znanje i obrazovanje kao jamstvo dobroga života kasnije - naglasio je Dalić, dodajući kako su sportaši uzori u spajanju sporta i učenja. - Svatko od nas ima svoj cilj, ima svoju ambiciju i svoj san te sportaši moraju biti primjer i uzor. I vama hrvatska nogometna reprezentacija može biti primjer kako je sve moguće. Ako ste vrijedni, hrabri, odlučni, skromni, možete napraviti rezultat i možete ostvariti svoj san kao što sam ga ja ostvario - poručio je izbornik Dalić studentima.