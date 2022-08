Dva hrvatska predstavnika u Ligi prvaka prestižnog natjecanja

Slovenski Maribor od 25. do 28. kolovoza bit će domaćin Socca Lige prvaka u malom nogometu gdje će se za titulu najbolje boriti 34 europske momčadi. Među njima nalaze se i dva hrvatska predstavnika. Prva je momčad Restoran Nada Vukovar, koja je svoj plasman na Ligu prvaka osigurala osvojivši ovogodišnje izdanje Prvenstva Hrvatske. Drugi hrvatski sastav bit će MNK Bjelovar. Na to prestižno natjecanje plasirali su se još kao prvaci Hrvatske 2020. godine, no zbog pandemije koronavirusa Liga prvaka tada je bila odgođena.

Nekim igračima Vukovara sudjelovanje na Ligi prvaka nije nepoznanica. Dobar dio ekipe je 2019. godine nastupio na ovom prestižnom natjecanju kada su plasman izborili kao tadašnji viceprvaci Hrvatske, no ove godine nadaju se puno boljem plasmanu.

- Igrati Socca Ligu prvaka bilo je jedno sjajno iskustvo i svakako jedva čekamo ponovni nastup. Nadam se da ćemo ove godine napraviti bolji rezultat, ali osnovni cilj nam je proći grupu. Ekipa nam je pomlađena. Imamo dobar spoj mladosti i iskustva pa vjerujem da imamo kvalitete napraviti dobar rezultat. Ukoliko budemo prezentirali igru s nedavno osvojenog Socca Prvenstva Hrvatske i uz malo

sreće, možemo se nadati velikom uspjehu - objasnio je Josip Haluška iz Restorana Nada Vukovar.

Bjelovarci, za razliku od slavonske ekipe, idu na nepoznat teren. No, i njihove ambicije itekako su visoke.

- Napokon je došlo vrijeme da pokažemo što možemo na europskoj sceni. U Maribor ćemo otputovati sa sastavom s kojim se natječemo tijekom cijele godine. Prvi cilj nam je proći skupinu i adaptirati se što prije na igralište. Idemo korak po korak, ali vjerujem u svoju ekipu da možemo daleko dogurati - optimistično je rekao Vedran Cvitković iz MNK Bjelovar, koji je podijelio i svoje dojmove o ovoj, relativno novoj inačici malog nogometa:

- Socca je izrazito zanimljiva verzija malog nogometa s puno golova, duela, tranzicija i drago mi je da se počela igrati u svijetu. Nadam se da će se uskoro osnovati i nacionalne lige tijekom cijele godine.

MNK Bjelovar se voljom ždrijeba našao u skupini 7, zajedno s momčadima International Newbridge (Irska), Steaua Moustier (Belgija), KMN Ključarovci (Slovenija) te Ascona Huas KFT (Mađarska). Restoran Nada Vukovar nalazi se u Skupini 8, gdje će snage odmjeriti s ekipama FC Amigos (Grčka), AFC Blue Boys Dublin (Irska), FC Klaipeda City (Litva) te domaćinima iz slovenskog KMN Maribor Ekosen.

Socca Liga prvaka bit će svojevrsna uvertira u malonogometni spektakl koji slijedi, a to je Socca svjetsko prvenstvo u malom nogometu koje će se u Budimpešti održati od 10. do 18. rujna, a na kojem će nastupati i hrvatska reprezentacija.

