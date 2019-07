Dušan Lajović u Umagu stigao do prvog ATP naslova u karijeri

Srpski tenisač Dušan Lajović pobjednik je jubilarnoga, 30. izdanja ATP turnira u Umagu svladavši u finalu mađarskog kvalifikanta i 208. igrača svijeta Mađara Atillu Balasza sa 7:5, 7:5 nakon sat i 52 minute igre.

Lajoviću (ATP 36.) je to prvi ATP naslov u karijeri u svom drugom finalu nakon što je ove godine izgubio u finalu jakog masters 1000 turnira u Monte Carlu od Fogninija.

Lajović je postao prvi Srbin koji je osvojio Umag, a 2006. godine trenutni prvi igrač svijeta Novak Đoković predao je meč u finalu Umaga Stanu Wawrinki.

Tridesetogodišnji Balasz, koji je u Umagu imao najbolji tjedan u karijeri, u prvom je setu vodio s 5:3, ali je potom Mađar izgubio četiri gema zaredom i set.

U trećem setu Lajović oduzima servis vidno umornom Balaszu za 3:1, potvrđuje ga za vodstvo od 4:1, no Balasz se ipak ne predaje i vraća izgubljeni servis kod 3:4.

Opet se ključnim pokazala 12. igra, kada Lajović koristi pogreške Balasza i iskorištava svoju prvu meč-loptu za ukupnu pobjedu u Umagu.

Mađar je imao priliku postati četvrti igrač koji je kao kvalifikant osvojio Umag, a to je do sada uspjelo samo Ukrajincu Dimitriju Poljakovu, Urugvajcu Pablu Cuevasu i Rusu Andreju Rubljovu, koji je to prije dvije godine ostvario kao poraženi iz kvalifikacija "lucky-loser".

Lajoviću je pobjednički pokal predala predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, a 29-godišnjak iz Stare Pazove odlazi iz Umaga bogatiji za 250 ATP bodova i 90.390 eura.

Poraženi Balasz dobio je 48.870 eura i 150 bodova.

Drugu godinu zaredom Nizozemac Robin Haase pobjednik je konkurencije parova na ATP turniru Plava Laguna Croatia Open, samo s drugim partnerom.

Prošle sezone suigrač mu je bio sunarodnjak Matwe Middelkoop, a sada Austrijanac Philipp Oswald, s kojim nikad prije nije igrao zajedno.

Pokazalo se, međutim, da i debitantska suradnja može donijeti rezultat, te će iz Umaga otići s 250 bodova, uz novčanu nagradu za par od 29.650 eura.

Haaseu je ovo šesti osvojeni naslov, prvi ove godine, a Oswaldu deveta titula, u prvom finalu u 2019.U odlučujućem dvoboju za umaški naslov svladali su austrijski par Oliver Marach-Jürgen Melzer u potpuno izjednačenom meču rezultatom 7:5, 6:7 (2), 14:12.

Prvu meč loptu imali su kod 5:4 u drugom setu, a iskoristili su ukupno četvrtu za 14-12 u “produženom” tie-breaku.

Održano je i premijerno izdanje turnira ITF Wheelchair Tennis Croatia Open Umag, koje je pripalo Izraelcu Guyu Sassonu, trenutno 36. igraču svijeta, koji je natjecanje započeo kao prvi nositelj i potom u potpunosti opravdao očekivanja.

U finalu je 39-godišnji Izraelac slavio protiv Austrijanca Josepha Rieglera.